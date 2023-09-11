调查：英国上百万父母面临心理健康问题

（伦敦讯）英国有上百万父母因为生活成本不断上升、缺乏托儿服务和获得的支持减少，而面对心理健康问题。

据英国《卫报》星期一（9月11日）报道，联合国儿童基金会英国分部对英国2661名有四岁或以下孩子的父母展开的调查结果显示，61%的受访者对自己的心理健康感到担忧，收入较低的人最可能受到影响。

在受访的家长中，过去12个月，49%经常或大部分时间感到不知所措、43%感到焦虑、36%认为自己没有获得支持，26%感到孤独。同时，70%有婴幼儿的父母说，在英国为人父母一年比一年难。最常见的原因为生活成本上升（83%），再来是住房成本（78%）、社交媒体的危险（75%）、缺乏托儿服务（68%）及陪伴孩子的时间更少了（64%）等。

三分之二的受访者说，他们认为政府在支持他们作为幼儿父母方面做得不够。30%的家长说，由于经济压力增大，他们在过去一年中的工作时间延长了，37%的家长与孩子一起阅读、玩耍和烹饪健康饮食的时间减少了。

这项研究还强调了明显的不平等，94%的最贫困家庭表示，生活成本危机对家庭生活造成了负面影响，而在所有有年幼子女的父母中，这一比率为78%。

英国儿童基金会首席执行官斯帕克斯说：“事实上，最弱势的家庭处境更加艰难，而且最不可能获得支持，这意味着我们有可能在孩子们还没有拿起笔之前，就决定了他们生活中的不平等。”

