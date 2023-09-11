耶伦：美国能制通胀 同时不让失业率飙升

（华盛顿综合电）美国财长耶伦说，她越来越有信心，美国能在不对就业市场造成重大损害的情况下控制通货膨胀。

耶伦星期天（9月10日）出席二十国集团（G20）峰会后，搭乘飞机返美途中接受媒体采访时指出，数据显示美国通胀稳步放缓，新的求职者则涌入就业市场；她希望美国能在控制消费者价格上涨的同时避免经济衰退。

耶伦说，美国总体通胀率已降至3％，虽然仍高于美联储的2％目标，但就业人数和国内生产总值并未下降。耶伦更说：“所有的通胀指标都在下降。”

她指美国失业率今年初降至半个多世纪以来最低水平后于8月份上升，并不是因为大规模裁员造成的。上月失业率达3.8％，部分原因是劳动力参与率上升，达到2020年2月以来的最高水平。

耶伦说，看到劳动力市场出现一些缓和是重要的，也是一件好事，而且是“一个明显优势”，因为这说明更多的人出来找工作。

过去一年，耶伦一再重申，她认为通胀率可在不导致失业率飙升的情况下降至美联储的2％目标。高盛集团的经济师现在认为，美国陷入经济衰退的概率只有15％，之前他们认为有20％陷入衰退的可能。

相比美国的积极数据，中国的数据表明它今年可能无法达到设定的5％增长目标。中国国家主席习近平的团队已采取多项措施放松对房地产市场的限制，但并未采取广泛的消费刺激计划或全面降息。

耶伦认为，中国政策制定者仍有空间加大力度去刺激经济。“在我看来，他们对货币政策进行了相对较小的调整。”

耶伦试图淡化中国欲加强金砖国家影响力的风险

耶伦在访谈中试图淡化中国欲加强金砖国家影响力的风险，她说：“G20仍然是全球合作的首要论坛。”

中国最近推动金砖组织增加六名新成员，金砖组织此次扩员引起了全球关注，但耶伦强调，金砖成员国彼此间“利益高度分歧”。

美国也在拉拢一些金砖成员国，正在与印度和越南加强合作。印度是刚结束的G20峰会的东道国，也是金砖组织成员，越南是消费电子产品枢纽。

耶伦说，美国与几个金砖成员通过一系列计划加强合作，包括最近与巴西和南非在生物燃料领域的合作。她还指G20过去几年在卫生、粮食安全和融资贷款等全球挑战方面所做的工作都很重要，G20的系列会议表明，它仍然是主导全球合作的重量级论坛。

学者：金砖国家集团对G20仍构不成威胁

南洋理工大学拉惹勒南国际研究院高级研究员多西（James Dorsey）接受《联合早报》采访说，金砖国家集团对G20仍构不成威胁，G20在20多年前成立时，是为了防止类似亚洲金融风暴的区域危机，这些年来它已经证明了是解决当前全球棘手挑战的重要国际论坛。

他指出，G20已经清楚地把自己定位为国际经济合作论坛，不是地缘政治机构。金砖集团仍未如此清楚定位。

而且，G20和金砖国家的一些成员是重叠的。中国、俄罗斯、巴西、印度与南非既是金砖国家，也是G20的成员。到了2024年1月1日，同是G20成员的沙特阿拉伯和阿根廷也会正式成为金砖成员。

多西指出，除了中俄，对其他国家来说，出于利益考量，他们会乐于看到两者并存，不会要选边站。