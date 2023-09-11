防中国经济胁迫 日本政府年内出台经济安保方针

日本媒体报道，近十年来，中国利用经济在贸易和投资领域向其他国家施压的现象突出，引起各国关注。为此，日本政府拟今年出台经济安全和产业方针，以应对中国的经济胁迫。

今年5月在日本广岛召开的七国集团（G7）峰会制定了一份关于经济安全的联合文件，明确表示各国将针对“威慑和反击经济胁迫”团结。为加强伙伴间的合作，也宣布七国将建立“协调平台”。

日经引述德国智库墨卡托中国研究所的数据，2010年至2023年6月，全球确认了约130起有关中国的胁迫行为。该报也认为，近期福岛第一核电站核处理水排海，日本海鲜食品遭中方严禁也是一个“经济胁迫”案例。

它举例，澳大利亚因要求对冠病起源进行调查，结果被提高了木材、煤炭、葡萄酒等产品的关税。文中也提及台湾，称台湾因反抗 “一中政策”遭到中国大陆禁止进口海鲜等产品。

日本首相岸田文雄出访印度尼西亚首都雅加达，参加“亚细安加三”峰会等国际会议场合，都对中国目前禁止进口日本海鲜提出抗议。他说：“在亚细安，一些国家曾对日本农林水产品进口实施限制，但目前各国都已取消这些限制。现在，只有中国大陆、香港和澳门收紧措施。中国针对此次核处理水排海采取了非常规行动。”

分析认为，日本当局也极可能在即将出台的措施中，将中国禁止进口福岛水产作为一个“经济胁迫”案例。

日当局拟与日本企业合作 设防技术外泄中国

日经报道，日本当局也拟和日本企业界合作，为日本技术外泄中国设防。该报称，中国为引进技术，首先可予以外资优惠待遇。一旦技术到手，能应用在中国产品后，就将原先的优惠政策降级。

该报称，日本的一些公司已尝到了苦头，决定撤出中国。日本相关部门会把这些案例记录下来，以便让更多国家了解。

日经指出，中国是推动自由贸易的世界贸易组织（WTO）成员国。既然是通过自由贸易获益，就不应在优先考虑本国利益中，对其他国家施压，这样会导致世界变得更加分裂。