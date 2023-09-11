乌军反攻取得进展 在东部收复更多领土

（基辅综合电）乌克兰总统泽连斯基说，乌军反攻部队过去一周在南部前线取得进展，并在东部城市巴赫姆特附近收复更多领土。乌军也从俄军手中，夺回克里米亚附近几个海上天然气和石油钻井平台的控制权。

泽连斯基星期天（9月10日）晚上在全国讲话中说：“过去七天，我们在（南部）塔夫里亚（Tavria）地区取得了进展，在巴赫穆特一带也有所推进。”他说，乌军也在东部其他战线坚守阵地。

乌副防长马利亚尔星期一（11日）说，过去一周乌军在巴赫穆特周围收复了近2平方公里土地。自三个月前展开反攻以来，乌军已在巴赫穆特附近解放49平方公里领土。

马利亚尔说，乌军已控制阿瓦迪夫卡以南的奥皮特涅村（Opytne）部分地区，并在顿涅茨克州诺沃马约尔斯克村（Novomaiorske）附近取得部分成功。

夺回钻井平台“博伊科塔” 等于剥夺俄完全控制黑海能力

另据乌国防部情报总局（GUR）星期一说，乌军夺回了克里米亚附近的钻井平台“博伊科塔”（Boiko Towers）。这些钻井平台自2015年被俄罗斯占领，在俄乌战争爆发后被用于军事用途。

GUR说：“对乌克兰来说，重新控制博伊科塔在战略上很重要……这剥夺了俄罗斯完全控制黑海海域的能力，让乌克兰距离收复克里米亚又近了一步。”

乌军自6月展开反攻以来进展有限，西方媒体指乌军犯下战术错误，如把部队部署在不对的地方；乌克兰则称，反攻需要时间。

泽连斯基在《经济学人》星期天刊登的访问中说，反攻部队稳步前进，对保持士气至关重要。他也暗示，乌军接下来可能会有重大突破。他说：“如果我们从南面向他们推进，他们就会逃跑。”

俄军导弹袭击乌东地区 致两外国义工死亡

乌国防部说，俄军星期天对乌东地区发动导弹袭击，导致两名外国人道救援义工死亡。两名死者是西班牙公民伊瓜尔（Emma Igual）与加拿大公民伊纳特（Anthony Ihnat），他们是非政府组织“救济之路”（Road to Relief）成员，其中伊瓜尔是组织的联合创办人。

事发时，两人正前往巴赫穆特一带，他们乘坐的汽车被击中后翻覆并起火。与他们同行的一名德国义工和一名瑞典义工也受重伤。

乌国防部指责“俄罗斯恐怖分子”干下这起袭击。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利强调：“人道主义工作者不是攻击目标。”

另外，德国外长贝尔伯克星期一突访基辅，承诺德国将继续支持乌克兰，包括支持它加入欧盟。这是俄乌开战以来，贝尔伯克第四度访乌。她宣布，德国将再为基辅提供2000万欧元（约2918万新元）人道援助。