分析：美越关系升级 不代表越南倒向美国

（河内／华盛顿综合电）美国和越南正式升级双边关系后，两国也在半导体、科技、航空和基础建设等关键领域达成一系列合作协议。国际关系学者分析称，美越关系升级不代表越南将倒向美国，而是反映了美国对越南越来越重要的现况，与美国加强合作有助于越南加快发展成为区域供应链枢纽。

美越科技业与制造业代表达成合作协议

美国总统拜登和越南总理范明政星期一（9月11日）在河内共同主持美越创意与投资峰会，两国的科技业与制造业代表在半导体、云计算和人工智能（AI）等先进科技领域，以及稀土供应方面达成合作协议。

参加峰会的美企代表包括谷歌、英特尔、艾克尔科技（Amkor）、迈威尔科技（Marvell）、格芯（GlobalFoundaries）和波音公司的高管；越南方面有汽车公司VinFast、越南航空、科技公司FPT、越南最大电子钱包平台MoMo、以及上个月刚在美国申请上市的互联网企业VNG等商界代表。

拜登会后宣布，微软将为越南和新兴市场量身打造基于生成式人工智能的解决方案；晶片巨头英伟达将与越南科技企业在AI领域展开合作；迈威尔和新思科技（Synopsys）计划在越南设立晶片设计中心。

另外，越南航空将购买总值78.8亿美元（约107亿新元）的50架波音737客机，预计将为美国创造逾3万个就业机会。

美越两国上星期天（10日）正式从全面伙伴关系升级至“全面战略伙伴关系”后，拜登星期一在创意与投资峰会上称，美越两国关系正式“迈入新阶段”。

学者：美国正成为越南愈发重要的战略伙伴

新加坡国立大学李光耀公共政策学院博士后研究员陈碧琪（Bich Tran）接受《联合早报》采访时说，美国帮助越南成为区域供应链枢纽的承诺是坚实的，美越密切合作可协助越南加快实现这一愿景，双方有密切合作的意愿和资源。

陈碧琪说：“美国《晶片与科学法》的资金可以帮助培训和教育越南的人员，私人领域的资金可以投资建造厂房设施……我想越南面对的最大挑战是人才短缺，这需要多年时间来解决。”

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院资深研究员黎洪和受访时表明，美越关系升级并不意味着越南将倒向美国，更多是反映出美国正成为越南愈发重要的战略伙伴。

黎洪和认为，若仔细探究中越与美越的伙伴关系，中越是“全面战略合作伙伴关系”，全称中多了“合作”二字，显示越南在某种程度上，依旧认为“中国比美国更重要一些”。

越南忧中国在南中国海态度日益强硬

另一方面，尽管中越两国山水相连，在经贸等领域关系紧密，但越南和美国一样，对中国在有争议的南中国海日益强硬的态度感到担忧。

拜登和越共总书记阮富仲在星期一发布的联合声明中，不点名提醒北京不要在有争议的南中国海“威胁使用或使用武力”，强调应根据国际法和平解决区域争端。他们也呼吁“在南中国海实现航行和飞行自由，以及不受阻碍的合法商业航行”。

美国愿助越南摆脱依赖俄罗斯军备

美国副国家安全顾问费纳上星期天说，安全领域属于美越全面战略伙伴关系的合作层面，两国现阶段没有武器交易的宣布，但美国愿助越南摆脱对俄罗斯军备的依赖。

黎洪和说：“越南对美国的雷达、无人机、传感器等设备十分感兴趣，相信双方将围绕军事装备交易进行磋商，但这需要时间。”

拜登星期一下午已离开越南，结束他的亚洲之行，飞往美国阿拉斯加州。