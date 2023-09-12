美国批准更新冠病疫苗 以遏制秋冬病例激增

（华盛顿综合电）美国星期一（9月11日）批准了经过更新的冠病疫苗，能更好地针对目前正在传播的变种毒株，以遏制今年秋冬的病例激增。

由辉瑞和莫德纳生产的更新疫苗，针对的是奥密克戎XBB系列变异株XBB.1.5，预计未来几天就可运抵美国药房和诊所。美国食品与药物管理局（FDA）已批准让12岁及以上人群接种更新疫苗，并给予紧急授权让六个月至11岁儿童也能接种。

FDA高官马克斯说：“疫苗接种对于公共卫生和持续预防冠病的严重后果，包括住院和死亡，依然至关重要。”

美国疾病控制与预防中心（CDC）的一个小组星期二（12日）将开会，针对应接种更新疫苗的人群提供临床建议。

拜登政府持续主张多数美国人每年都应接种冠病疫苗追加剂。白宫冠病疫情协调员阿什·贾（Ashish Jha）说：“我认为，每个美国人在今年秋天接种冠病疫苗追加剂会比较好……风险最高的人将受益最多，但即使是风险较低的人，接种疫苗也会比较好。”

不过也有专家持不同意见。加利福尼亚大学旧金山分校教授甘地说：“我认为，应该只向特定的高危人群（如老年人）提供追加剂，一刀切的方式会降低人们对公共卫生的信任。”

辉瑞和莫德纳的冠病疫苗都使用信使核糖核酸（mRNA）技术，可能在少数接种者，尤其是年轻男性引发心肌炎。