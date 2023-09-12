英财长：间谍案凸显与北京对话必要性

（伦敦综合电）英国财长亨特说，英国“非常严肃”对待任何颠覆英国民主进程的企图，但与中国不断升级的间谍争端凸显了与北京进行外交对话的必要。

英国警方上周末证实逮捕两名疑似为中国从事间谍活动的男子，此事件促使执政保守党成员敦促首相苏纳克政府对北京采取更强硬的立场。但中国否认涉及此事。中国外交部发言人毛宁星期一（9月11日）在例行记者会上受询时说，所谓中国对英国进行间谍活动的说法纯属无中生有，中方坚决反对。

英财长：须通过对话 讨论中英分歧

亨特访问新德里期间接受彭博电视采访时说，英国政府非常有信心能够保持国家民主制度的结构和运作的安全，但不希望其他国家尝试去干扰它。

当访员问及苏纳克是否仍会与中国国家主席习近平会晤，亨特回答说：“当然。外交就是与所有人对话，英国永远明白这一点。”

亨特表明，必须通过对话才能针对中英两国出现分歧的问题进行讨论。

英警方上星期六（9日）通报，他们今年3月以涉嫌触犯《1911年官方机密法令》第一条规定为由逮捕两名男子。据媒体报道，其中一名20来岁的嫌疑人是英国议会的一名研究员，他是英国人，曾在中国工作过。

苏纳克上星期天（10日）在出席新德里二十国集团（G20）首脑峰会时，与中国总理李强举行双边会晤，并对中国干预英国民主表达担忧。

苏纳克向议会保证 将捍卫英民主安全

上述事件发生后，英国议会要求苏纳克政府对华更强硬，将中国上升为英国的战略威胁。苏纳克星期一（11日）向议会保证：“我们将捍卫英国的民主和安全。”

知情人士透露，英国已要求中国今年秋天出席一项人工智能峰会。苏纳克的发言人拒绝证实这个消息，但现在已有一些保守党议员要求政府取消对中方的邀请。

曾被北京制裁的保守党前党魁、对华鹰派的史密斯（Iain Duncan Smith）指苏纳克对华“软弱”，结果让“中国渗透到我们从大学到议会的所有机构”。