美议员：中国经济放缓或增攻台风险

（华盛顿综合电）美国众议院中国问题特别委员会主席加拉格尔说，中国经济放缓，可能会增加北京对台湾采取军事行动的风险。他强调，避免台湾海峡爆发冲突非常重要。

加拉格尔的看法与美国总统拜登相反。拜登上星期天（9月10日）说，中国近期的经济困境可能会削弱它对台湾动武的能力，称经济低迷已让中国国家主席习近平忙得不可开交。

美官员强调须避免台海爆发冲突

针对拜登的说法，加拉格尔星期一（11日）在纽约出席美国外交关系协会的对话会时说：“我不知道事实是否如此。我认为，随着中国面临严重的经济和人口问题，习近平可能会冒更大风险，并可能变得更不可预测，从而做出非常愚蠢的事。”

近年来，北京增加了在台湾周围的军事活动。美国中央情报局伯恩斯此前说，习近平指示中国军队在2027年之前做好攻台准备，但这不意味他一定会下令攻台。

加拉格尔警告，若美国为了台湾与中国爆发冲突，这将带来灾难性破坏。他此次到纽约，部分原因是为了与金融业专家合作评估，若中国大陆入侵或封锁台湾，会给全球金融体系构成怎样的风险。据路透社引述消息人士报道，主要投资银行的高层、制药业及关键矿产和采矿业的现任与前任高管，以及退役四星军官参与了星期二（12日）举行的沙盘推演。

加拉格尔多次呼吁美国为台湾提供更多武器，并禁止美国资本流入与中国军方有联系的企业。他说：“我认为，对硬实力进行稳健和明智的投资，是我们获得震慑能力的最佳方式。”

美副财长：中国经济问题更可能影响邻国而非美国

美国副财长阿德耶莫则指出，中国的经济问题更可能影响中国附近的地区，而不是美国。

阿德耶莫星期一接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说，中国经济正面临着重大阻力。他认为：“中国经济放缓将产生影响，但这主要是对邻国的影响。”

他说，北京虽拥有在短期内应对经济问题的资源，但同时也面对人口结构变化和高债务等长期结构性经济问题，而随着时间推移，这些问题将变得更难处理。

阿德耶莫星期一出席纽约经济俱乐部的活动时也提到：“美国有能力抵挡来自中国的逆风，但必须担心的是中国的邻国和亚洲国家，还有一些向中国贷款的国家。”

阿德耶莫同日接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）访问时，敦促中国向私营部门开放经济，以通过创造竞争来促进经济发展。他说：“中国企业能够在这里做生意，把商品卖给美国消费者。我们希望，美国和欧洲企业也能在中国做同样的事，并享有公平竞争环境。”