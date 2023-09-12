九一一恐袭22周年 拜登吁美国人放下分歧团结一致

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发布 / 2023年9月12日 8:10 PM
美国总统拜登9月11日在阿拉斯加一个军事基地举行的九一一恐袭周年纪念活动上致辞时说，美国会持续追踪任何恐怖威胁，也会持续阻断恐怖活动。（法新社）
美国总统拜登9月11日在阿拉斯加一个军事基地举行的九一一恐袭周年纪念活动上致辞时说，美国会持续追踪任何恐怖威胁，也会持续阻断恐怖活动。（法新社）

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（纽约综合电）美国总统拜登星期一（9月11日）在九一一恐怖袭击事件22周年纪念仪式上，呼吁美国人放下激烈的政治分歧，实现“国民团结”。

他说，恐怖主义，包括政治和意识形态暴力，与美国作为一个国家所代表的一切背道而驰，并强调绝不能失去国民团结意识。

距离2024年总统选举还有14个月，拜登的讲话包含政治信息。他谴责美国的“仇恨、极端主义和政治暴力浪潮不断高涨”。他促请美国人民不要屈服于差异和分裂的有毒政治，或被人为制造的小恩怨所撕裂。

提醒美国人九一一影响遍及全国

拜登在结束对印度和越南的访问回国后，前往阿拉斯加州安克雷奇的一个军事基地出席九一一周年纪念活动。他今年打破总统出席华府或纽约纪念活动的惯例，是要提醒人们九一一的影响在美国的每个角落都感受得到。

2001年9月11日，恐怖组织“卡伊达”成员劫持四架民航客机，其中两架飞机冲撞纽约世界贸易中心双子塔，两座建筑在两小时内倒塌，另一架客机冲撞距离首都华盛顿特区很近的美国国防部大楼——五角大楼，最后一架客机则坠毁于宾夕法尼亚州一处空地。

这起袭击事件共夺走2977条人命，是继1941年珍珠港事件后，外国势力对美国领土造成伤亡最惨重的袭击。

拜登在致辞时承诺“永不忘记”，会持续力阻美国与盟友再遭袭击，反恐努力不会中断。他说，美国会持续追踪任何恐怖威胁，也会持续阻断恐怖活动，不论在何处，“我永远都将毫不犹豫地采取必要行动来捍卫美国人民”。

策划九一一恐袭的卡伊达组织领袖奥萨马已于2011年在巴基斯坦被美国特种部队击毙，拜登说，协调发动九一一恐袭的另一名卡伊达领袖扎瓦希里去年8月在阿富汗的一次无人机袭击中被击毙，正是他下令执行的。

拜登说：“恐怖分子以为他们可以让我们屈服，摧毁我们的意志，摧毁我们的决心，但他们错了，他们大错特错。”

美国有大批盟友伙伴 共同抵御安全威胁

他还说，他刚出席在印度新德里举行的二十国集团（G20）峰会，期间他致力强化美国在全球舞台上的领导地位，随后赴越南进行历史性访问，提升美国与全球最重要区域之一的伙伴关系。

他指出，这些访问至关重要，能确保美国拥有大批盟友伙伴，他们将与美国站在一起，吓阻任何安全威胁，为下一代打造更安全的世界。

星期一上午，在纽约世贸中心遗址广场，逾千人出席庄严的纪念仪式，其中包括美国副总统哈里斯、国会参议院多数党领袖舒默、纽约州长霍楚尔及纽约市长亚当斯等人。

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