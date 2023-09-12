九一一恐袭22周年 拜登吁美国人放下分歧团结一致

（纽约综合电）美国总统拜登星期一（9月11日）在九一一恐怖袭击事件22周年纪念仪式上，呼吁美国人放下激烈的政治分歧，实现“国民团结”。

他说，恐怖主义，包括政治和意识形态暴力，与美国作为一个国家所代表的一切背道而驰，并强调绝不能失去国民团结意识。

距离2024年总统选举还有14个月，拜登的讲话包含政治信息。他谴责美国的“仇恨、极端主义和政治暴力浪潮不断高涨”。他促请美国人民不要屈服于差异和分裂的有毒政治，或被人为制造的小恩怨所撕裂。

提醒美国人九一一影响遍及全国

拜登在结束对印度和越南的访问回国后，前往阿拉斯加州安克雷奇的一个军事基地出席九一一周年纪念活动。他今年打破总统出席华府或纽约纪念活动的惯例，是要提醒人们九一一的影响在美国的每个角落都感受得到。

2001年9月11日，恐怖组织“卡伊达”成员劫持四架民航客机，其中两架飞机冲撞纽约世界贸易中心双子塔，两座建筑在两小时内倒塌，另一架客机冲撞距离首都华盛顿特区很近的美国国防部大楼——五角大楼，最后一架客机则坠毁于宾夕法尼亚州一处空地。

这起袭击事件共夺走2977条人命，是继1941年珍珠港事件后，外国势力对美国领土造成伤亡最惨重的袭击。

拜登在致辞时承诺“永不忘记”，会持续力阻美国与盟友再遭袭击，反恐努力不会中断。他说，美国会持续追踪任何恐怖威胁，也会持续阻断恐怖活动，不论在何处，“我永远都将毫不犹豫地采取必要行动来捍卫美国人民”。

策划九一一恐袭的卡伊达组织领袖奥萨马已于2011年在巴基斯坦被美国特种部队击毙，拜登说，协调发动九一一恐袭的另一名卡伊达领袖扎瓦希里去年8月在阿富汗的一次无人机袭击中被击毙，正是他下令执行的。

拜登说：“恐怖分子以为他们可以让我们屈服，摧毁我们的意志，摧毁我们的决心，但他们错了，他们大错特错。”

美国有大批盟友伙伴 共同抵御安全威胁

他还说，他刚出席在印度新德里举行的二十国集团（G20）峰会，期间他致力强化美国在全球舞台上的领导地位，随后赴越南进行历史性访问，提升美国与全球最重要区域之一的伙伴关系。

他指出，这些访问至关重要，能确保美国拥有大批盟友伙伴，他们将与美国站在一起，吓阻任何安全威胁，为下一代打造更安全的世界。

星期一上午，在纽约世贸中心遗址广场，逾千人出席庄严的纪念仪式，其中包括美国副总统哈里斯、国会参议院多数党领袖舒默、纽约州长霍楚尔及纽约市长亚当斯等人。