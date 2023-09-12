美或向乌提供配备集束炸弹远程导弹

（华盛顿综合电）美国官员透露，拜登政府可能很快就会批准向乌克兰提供装有集束炸弹的远程导弹，这将赋予基辅深入并重击俄控地区的能力。

路透社星期一（9月11日）引述四名美国官员报道了这一消息。其中三名官员说，近几个月美国看到乌军成功使用155毫米炮弹投放集束炸弹后，正考虑向基辅提供射程达190英里（306公里）的陆军战术导弹系统（ATACMS），或射程45英里、装有集束炸弹的制导多管火箭系统（GMLRS）。

目前，乌军已拥有最多可携带48枚小炸弹、射程达18英里的155毫米火炮。美国考虑提供的ATACMS可发射约300枚或更多的小炸弹，GMLRS则可发射多达404枚集束弹药。乌军虽然也有射程45英里的GMLRS，但这款GMLRS只能发射钨碎片，不能发射小炸弹。

两名官员说，拜登政府希望在乌克兰反攻行动取得进展的关键时刻，协助乌军增加战力。美国有可能同时提供ATACMS和GMLRS两种系统，若获得批准，它们都可快速运往基辅。

不过官员指出，美国未做最终决定，这项计划仍有可能落空。乌克兰已多次要求拜登政府提供ATACMS，以破坏俄军在俄控地区的补给路线、空军基地和铁路网络，但由于担心俄罗斯会视此为过激之举，美国一直踌躇不定。

白宫拒绝就这一报道置评。

普京：不会带来改变 只能延长冲突

俄总统普京星期二（12日）对美国可能向乌克兰提供ATACMS，以及西方国家即将把F-16战斗机送到基辅表示批评。他在符拉迪沃斯托克举行的东方经济论坛上说：“他们要交付F-16了，这会改变任何事吗？我想不会，这只会延长这场冲突。”

普京称，乌克兰自展开反攻行动以来已有7万1000名士兵伤亡，反攻却“没有成果”。他说，乌克兰可能要等到资源耗尽时，才会准备和俄罗斯举行和谈。

他还称，若双方协议停火，乌克兰将趁机补充资源和恢复军队战斗力。这显示，俄罗斯预计这将是一场漫长的战争。

据普京说，过去半年来，俄罗斯有27万人自愿加入军队，且目前每天还有1000人至1500人签署参军的合同。

乌克兰似乎也在为长期作战做准备。乌总统泽连斯基在星期一的全国讲话中说：“今天虽已是战争的第565天，但每个人都必须像战争初期一样，专注于保卫国家。”

他称，俄罗斯希望乌克兰会承受不住这一切，因此乌克兰必须坚定立场。他强调：“我们不能让任何人削弱乌克兰。”

与此同时，泽连斯基所属的人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚在Telegram说：“从新年起，乌克兰将不得不转向战时预算”。他称，政府不能再在“鹅卵石、体育场、网球场和其他垃圾项目”上花钱，而要把钱用在防御和武器上。

乌克兰正寻求加入欧盟和北约，为此须进行一系列改革。德国外长贝尔伯克星期一访问基辅时指出，乌克兰在实施反寡头法和打击贪腐方面还有很长的路要走。