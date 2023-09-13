美司法部：签排他协议压制对手 谷歌每年耗百亿美元保垄断地位

（华盛顿综合电）美国司法部指控谷歌每年支付上百亿美元，以维持其作为网络浏览器和默认搜索引擎的垄断地位。

自2010年搜索引擎市份保持九成左右

司法部和来自美国各州的52名总检察长星期二（9月12日）在华盛顿联邦法院，就谷歌垄断案举行开庭辩论。司法部称，自2010年起，谷歌每年向苹果等设备制造商、无线服务提供商和浏览器制造商支付逾100亿美元（约136亿新元），通过签订排他性协议来扼杀对手的竞争机会，从而将其搜索引擎的市场份额保持在90%左右。

司法部律师丁泽说，谷歌非法维持的垄断地位，给母公司Alphabet Inc.创造了近60%的收入。由于缺少激烈竞争，谷歌的创新性已经减少，对隐私等问题的关注度也有所下降。

谷歌辩称“法院不能干预市场”

谷歌通过律师施密特林辩称，向苹果等公司的付款是确保软件及时获得安全更新，以及支付其他维护工作的费用；谷歌搜索引擎之所以成功，是凭借自身质量和多年来的巨额投资，“法院不能干预市场”。

他表明，苹果等公司的证词将证明，谷歌是“凭实力”赢得了其默认搜索引擎设置的地位。他也强调，互联网用户如果不满意谷歌搜索，只需“轻松点击几下”就能改用微软的必应（Bing）和雅虎等其他搜索引擎。

这是联邦政府自1998年以来，对美科技企业发起的最大规模反垄断诉讼，预计该案的审判将持续10周。司法部强调，此案关乎互联网的未来，以及谷歌搜索引擎今后会否面临实质性的竞争。