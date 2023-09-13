美众议院议长指示对拜登展开弹劾调查

（华盛顿综合电）美国众议院议长麦卡锡指示众议院委员会对总统拜登启动正式弹劾调查，不过弹劾案获得通过的可能性不大。

麦卡锡星期二（9月12日）在美国国会大厦办公室外对媒体说，众议院共和党人在有关拜登的儿子亨特的海外交易调查案中，发现拜登涉嫌在2009年至2017年担任副总统期间，以“滥用权力、阻碍（司法）和腐败”等不当行为非法谋利。

麦卡锡说，众议院将“依据证据”进一步展开弹劾调查，称共和党人发现“描绘了拜登家族的腐败文化”的证据，包括拜登家族的电话、汇款和其他活动等。不过，麦卡锡并未列举与拜登本人有关的直接证据。

同日晚些时候，麦卡锡的发言人贝德纳表明，众议院不会就启动弹劾调查进行投票。

白宫发言人：没有发现有关拜登不端行为证据

白宫发言人萨姆斯当天在社交媒体上否认对拜登的相关指控，批评共和党人启动弹劾调查是“最糟糕的极端政治”。他还说，众议院共和党人近九个月来的调查结果，并没有发现任何关于拜登不端行为的证据。

弹劾调查是弹劾总统之前的程序步骤。按照有关程序，众议院完成弹劾调查后，如果认定总统存在违法行为，应当形成一份弹劾条款，对总统提起指控。依照法律规定，弹劾条款首先要得到简单多数众议员赞成，然后还须得到三分之二以上参议员支持。

分析普遍认为，由于参议院由民主党控制，即使拜登在众议院遭弹劾，弹劾案获得通过的可能性也不大。不过，由民主党控制的众议院曾在2019年和2021年间，两次弹劾共和党籍的时任总统特朗普，引起许多共和党人不满；特朗普两次都在参议院被判无罪。

强行启动调查 或导致更多中间派议员与麦卡锡离心

彭博社指出，在弹劾问题上，麦卡锡几乎没有其他选择。若他拒绝希望对拜登继续进行调查的保守派议员，很可能导致议长位置不稳。然而，在弹劾调查未必能取得成功的情况下，强行启动调查或导致更多中间派议员与麦卡锡离心，还会给忙碌的立法日程增添更多工作量。

几名强硬派共和党人表明，若没有启动弹劾调查，他们不会投票支持任何用于维持政府运转的支出法案。若国会不能在10月1日新财年开始前通过支出法案，政府或面临大规模停摆。