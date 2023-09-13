满足欧盟要求 最新系列iPhone 15改用USB-C接口

（巴黎综合电）美国苹果公司发布最新款iPhone系列手机，新系列手机满足了欧洲联盟的要求，采用USB-C充电接口。

iPhone 15是苹果首款配备USB-C接口的智能手机，取代了自2012年以来使用的Lightning接口。这意味着可以与iPad、Mac，以及安卓手机共享同一根充电线。

苹果公司iPhone营销副总裁德兰斯星期二（9月12日）在发布会上说：“USB-C已成为普遍接受的标准。因此，我们将在iPhone 15采用USB-C。”

欧盟称所有手机与USB-C兼容 可减少浪费节省开支

苹果一直坚持，它的Lightning接口比USB-C接口安全。但欧盟要求所有手机和其他小型设备，从明年底开始都必须与USB-C充电线兼容，称此举将减少浪费并为消费者节省开支。

欧盟委员布雷顿在回应iPhone改用新充电接口时说，通用充电接口是“常识”。他说，欧洲市场“是开放的，但要符合我们的条件”。

另一方面，法国辐射监管机构以电磁波过强为由，要求苹果公司停售iPhone 12，并调整现有手机释放的电磁波。

法国国家频谱管理局指测试发现，iPhone 12释放较多为人体所吸收的电磁波，且超过允许范围。它要求即日起将iPhone 12从法国市场下架。

苹果公司回应时说，iPhone 12型号获得多个国际机构的认证，符合全球辐射标准。