防长外长撤换 岸田改组内阁女部长增至五人

日本首相岸田文雄星期三（9月13日）完成改组内阁，更换了防长和外长，同时将女部长从两人增加到五人。岸田将在2024年秋季争取连任自民党总裁，此次人事变动明显是在拉拢党内各派系。

11人首次入阁 分析：为平衡派系势力而分配

这是岸田上台两年来第二次改组内阁，19名内阁成员中有11名是新面孔。按照自民党内各派系入阁人数来看，安倍派有四人、麻生派四人、茂木派三人、岸田派两人、二阶派两人、谷垣团体一人、无派阀两人及公明党一人。分析认为，岸田这么分配是为了平衡派系势力。

为了延续政府持续的体制，他保留了几个重要内阁成员和党干部。自民党干事长茂木敏充、内阁秘书长松野博一、负责福岛核处理水问题的经济产业部长西村康稔，以及负责数码改革的部长河野太郎留任。

新任防长木原稔是首次入阁，他曾在菅义伟政府中担任首相的国家安全顾问。据外电报道，木原是亲台湾人士，曾访问台湾，是日本与台湾议会间组织的成员。但岸田说，选择木原担任防长不是反华举动，而是表明与台湾关系密切。

增加女部长意在提振下滑支持率

岸田派的上川洋子（70岁）担任外长一职。日本少有女性外交部长，上川曾三次担任内阁法务部长，也是自民党妇女赋权推进本部部长。前外长林芳正刚刚访问了乌克兰，因此这次外长调动令人感到意外。

日本新外长上川洋子。（路透社）

政治评论员有马晴海认为，“上川的任命非常有价值，上川有一种稳定感，将成为女性赋权的象征。如果她受到关注，会改善岸田政府的形象。”

岸田支持率已跌破百分之三十，他这次重用女性被视为提升支持率的策略。

此次任命的女部长有三人是“政二代”。孩子厅部长加藤鲇子（44岁）的父亲是自民党前干事长加藤紘一；灾区复兴部长土屋品子（71岁）的父亲土屋义是参议院前议长；地方创生部长自见英子（47岁）的父亲是前邮政部长自見庄三郎。

前首相长女小渊优子获重用

最受瞩目的是出任选举委员会委员长的前经济产业部长小渊优子（49岁），她是已故前首相小渊惠三的长女。小渊优子属于茂木派，据悉一些政治大佬有意推举她当女首相，但她曾因政治资金问题被革职是一大障碍。岸田此次重用她，被认为有两大理由，一是要以她的人气作为大选的号召，再来是要凸显对茂木派的重视。

岸田在改组内阁后说：“新内阁是一个赋予变革力量的内阁，我们要迎接新时代的到来，在经济和外交上要增强日本在世界上的影响力。”