美参议院与科技巨头商讨监管人工智能

（华盛顿综合电）美国参议院多数党领袖舒默星期三（9月13日）与20多名重量级科技业和民间团体领袖举行闭门会议，商讨如何监管人工智能。

彭博社报道，与会者包括谷歌母公司Alphabet、微软、脸书母公司Meta和OpenAI的首席执行官。

舒默表明，监管人工智能（AI）是必要的，但不应操之过急。他在开场演讲中说：“现在开始了一项艰巨、复杂且重要的任务，为国会两党AI监管政策奠定基础。这也将是立法者承担过的最艰巨任务之一，因为AI非常复杂，能够影响生活中几乎每个领域，并且一直在发展。”

科技大佬一致认为须监管AI 但各有侧重

对于AI未来的发展，科技大佬们一致认为需要监管。舒默在会上提问，美国政府是否须要在AI监管上发挥作用，在场的每个人都举手表示同意。

不过，虽然科技大佬们在大体方向上保持一致，但每个人的侧重点不同。据知情者透露，Meta首席执行官扎克伯格、OpenAI首席执行官奥尔特曼，以及微软联合创始人比尔盖茨，对开源AI研究的风险提出不同的看法。

把推特更名为“X”的马斯克则形容AI是一把双刃剑，他呼吁建立AI监管架构，以确保AI的安全使用。

这次会议上讨论的想法包括：是否应该有一个独立机构来监督这项快速发展的技术、企业如何提高透明度，以及美国如何在AI竞赛中保持领先。

马斯克在会后受访时说：“这次会议可能会被载入史册，对文明的未来非常重要。”

他重申，不受约束的AI会给人类带来可怕的风险，“对世界各地的所有人类都有潜在危害”。