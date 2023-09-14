日本新外长上川阳子吁中日保持对话解决争端

（东京综合电）日本新任外交部长上川阳子说，日本将继续敦促中国采取负责任的行动，同时与中国保持坦诚对话，以解决两国的共同挑战。

上川星期四（9月14日）在上任后的首个记者会上表明，首相岸田文雄对中国的立场并未改变。她说：“我们会继续说必须说的话，寻求让中国以负责任的方式行事，但也会继续针对问题进行对话，并就共同议题与他们合作。”

上川说，中日之间有许多具争议的问题需要解决，“我认为双方都要努力构建具建设性和稳定的关系”。

日本和中国因尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）主权争议、中国与俄罗斯在日本附近举行联合军事演习等问题，关系紧张。日本上个月开始把福岛核处理水排海，更令中国不满，下令禁止进口日本水产品。

针对日俄关系，上川谴责俄罗斯入侵乌克兰是动摇国际秩序根基的暴行，并承诺将与其他七国集团（G7）成员和国际社会一道，维持对俄罗斯的严厉经济制裁措施。

她说，日本将从符合国家利益的角度出发，妥善应对日俄作为邻国面对的问题。她表明，将坚持解决北方四岛（俄罗斯称南千岛群岛）领土问题、缔结和平条约的一贯方针。

上川预料会在下周前往纽约，首次以外长身份出席联合国大会和其他会议。她承诺，将致力于为日本利益与世界和平作贡献。

针对上川出任日本外长，中国外交部发言人毛宁在星期三（13日）的例行记者会上回应，中日互为重要近邻，保持两国关系健康稳定发展，符合两国和地区共同利益。

分析：女领导人虽增加 性别平等仍落后

岸田星期三宣布改组内阁，包括更换防长和外长，同时把女部长人数从两人增至五人，追平了此前的纪录。其中，70岁的上川曾三次担任法务部长，是日本20年来首位女外长。

美国驻日本大使伊曼纽尔指出，对于在任命女性为企业领导方面仍远远落后的日本来说，此次内阁改组是“向前迈出的一大步”。他对上川出任外长表示欢迎，形容她“非常有能力”。

但有分析认为，内阁女性成员增加，未必意味着日本在性别平等方面取得突破。彭博社指出，除了上川与获留任的经济安保部长高市早苗，其余三名女部长的职务都相对低调，分别负责儿童福利政策、灾区复兴和地方创生。财政和贸易部长都由男性出任，依然把女性排除在这两个有望通往首相宝座的职位之外。

世界经济论坛今年发布的全球性别差距报告显示，日本在性别平等方面排名下滑，在146国中位列第125名，在妇女政治赋权方面排名第138。

日本部长大多从众议员中挑选，但目前在众议院，女议员只占10%。现为东京早稻田大学政治学教授的前议员中林美惠子说：“在日本政坛，尤其是众议院，女性的基本人数太少了。”

上智大学政治学教授三浦麻里则指出，全球各地的女领导人都受到更高标准约束，这在日本尤其明显。她说：“女性受到过度审视，如果犯下小错，就会遭受巨大攻击。若是男性做了同样的事，他们当然会被批评，但女性受到的批评会强烈得多。”