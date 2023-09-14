澳洲扩大禁令 阻国人为某些国家提供军事培训

（悉尼综合电）澳大利亚将加强执行禁止前国防人员训练“某些外国军队”的法律，除了引入20年监禁的处罚，也将扩大禁令，以阻止澳洲人为被视为国家安全风险的国家提供军事培训。

之前，居住在澳洲的前军事飞行员曾在一所南非飞行学校，协助培训中国飞行员，但美国指这些飞行员是中国的军事飞行员。

澳洲防长马尔斯星期四（9月14日）向议会提交修正案，他说，修订法律是为了防止了解敏感国防信息的个人，为某些外国军队或政府提供培训或工作，因为这将让澳洲的国家安全面临风险。

他也说，修正案部分仿照美国法律，并将加强澳洲刑法。

未经授权 澳洲公民或永久居民不可提供军事训练

澳洲之前已经禁止前国防人员向外国政府提供军事训练。新法律更进一步，未经防长授权，任何澳洲公民或永久居民都不可以提供军事训练，否则将面对最高20年监禁的处罚。

去年10月，一名从中国工作回来的美国海军陆战队前飞行员杜根在澳洲被捕。他因在南非飞行学校训练中国军事飞行员的罪名，将被引渡到美国受审。杜根是澳洲公民，他否认有任何不当行为。

今年6月南非一所飞行学院因为利用西方和北约资源向中国军事飞行员提供培训，被美国以国家安全为由列入贸易黑名单。与该学院合作的中国国有航空和国防公司中国航空工业集团公司（AVIC）的飞行训练部门也在黑名单上。