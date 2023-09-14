飓风引发洪水 利比亚万人失踪逾5500人遇难

（德尔纳综合电）飓风“丹尼尔”在北非国家利比亚东部地区引发灾难性大雨和洪水，截至星期四（9月14日）已造成5500多人遇难，另有约1万人失踪。

受上星期天（10日）的飓风“丹尼尔”影响，东部港口城市德尔纳（Derna）的两座水坝坍塌，暴洪将整个社区连同居民一起冲入大海。

德尔纳市长盖蒂估计，可能有多达2万人死亡。盖蒂说，埃及、突尼斯、阿联酋、土耳其和卡塔尔的拯救队伍已抵达当地。

当地需要负责打捞尸体团队

盖蒂表明，当地需要专门负责打捞尸体的团队，因为至今还有许多尸体受困在废墟底下或泡在海里，他担心德尔纳市会出现流行病传播。

德尔纳市道路交通尚未恢复，且互联网和电力被切断，死亡、失踪和流离失所的人数预计将持续上升。

联合国星期四说，若及早启动警报系统，本次飓风原可避免重大伤亡。世界气象组织秘书长塔拉斯告诉法新社：“他们应该发出警报，应急管理部队原本可以对民众进行紧急疏散，这样可能就不会有那么多人遇难。”

联合国已承诺提供1000万美元（约1360万新元）支持利比亚的生还者，英国也宣布提供高达100万英镑（约170万新元）的初步一揽子援助计划。

分析认为，利比亚国内政治混乱，两个政府并存的局面给救援工作造成掣肘，使得营救工作缓慢且无法顺利进行。这也导致该国出现伤亡数字说法不一的情况。