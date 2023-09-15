贸易体系集团化代价高 世贸组织促推进“再全球化”

（日内瓦彭博电）世界贸易组织说，全球经济分割成不同的集团将带来“极其高昂”的代价，并使世界更加不稳定，各经济体应拥抱贸易，推进“再全球化”的进程。

世贸组织在近日发布的《2023全球贸易报告》中指出，虽然全球经济距“去全球化”还相当遥远，但已经出现了一些裂痕，全球贸易开始呈现碎片化趋势。世界主要经济体之间的地缘政治紧张局势正在影响贸易流动。世界贸易体系分裂成不同的集团，将使全球生产总值减少5%左右，一些发展中经济体将承受两位数的经济损失。

报告重点关注质疑全球化是否弊大于利的观点。过去一年里，美国财政部长耶伦、国家安全顾问沙利文和贸易代表戴琪等官员都在讲话中谈到了对自由贸易的不同看法，支持拜登政府采取更加保护主义的措施。

世贸组织指出，这类观点在中美之间紧张的贸易关系中愈发得到体现，并且影响着双边贸易流动的构成，尤其表现在半导体等敏感产品方面。

两经济体贸易每增一倍 冲突概率可降两成

报告还讨论了国家安全问题在贸易政策中急剧增加的作用，以及贸易开放度与冲突概率之间的关系。其中，安全问题不仅局限于冲突层面，也涉及到经济安全的范畴，因此在贸易政策中正发挥着更为广泛的影响力。报告也显示，贸易开放可以降低冲突的可能性，两个经济体之间的贸易每增加一倍，彼此发生冲突的概率就会平均降低20%。

世贸组织总干事伊维拉在报告中指出，世贸组织“并不完美，而且远非完美”，“但加强贸易体系的理由，比放弃贸易体系的理由要充分得多”。

她也说，以规则为基础的一体化的替代方案，是一个以权力为基础的碎片化世界，这个世界有着更大的不确定性，社会经济的排他性更为严重，环境也更加恶化。

世贸组织首席经济师奥萨敦促政策制定者加强国际合作，将贸易一体化扩大到更多经济体和人民之中，进而实现“再全球化”（reglobalisation）。

他强调，全球化正处在十字路口，政策制定者应该“拥抱贸易”，而不是将贸易拒之门外；“再全球化”是解决当前安全、贫困和气候变化问题的出路。