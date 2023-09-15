拜登：共和党再减开支将伤害选民与经济

（拉戈综合电）美国总统拜登警告，随着政府可能关门的时间逼近，共和党的削减支出计划将对美国经济和选民造成伤害。

拜登星期四（9月14日）在马里兰州拉戈市乔治王子社区学院发表讲话时指责共和党人违背承诺，威胁进一步削减开支和再次让政府停摆。他说：“他们的计划，即MAGAnomics，比美国人所知的任何计划都要极端。”美国前总统特朗普的预算总监马尔瓦尼曾用这个词来描述“让美国再次伟大”（MAGA）的企业减税和放松监管战略。

美国政府拨款9月30日到期 新财年预算案仍未获通过

美国政府拨款将于9月30日到期，但拜登政府的新财年预算案至今仍未获得通过，因为部分共和党众议员要求把2024财年支出削减至1.47万亿美元（约2万亿新元），这比拜登和众议院议长麦卡锡今年5月在债务上限协议中同意的金额少了约1200亿美元。

共和党的强硬派不让议员推动可以给政府提供资金的法案，还有人提出就该让政府关门，这些事情使得麦卡锡对党内同僚感到不满，警告若政府被迫关闭，没有人会获益。他甚至对党内强硬派直言，有胆量就罢免他。

支持麦卡锡的共和党众议员伊萨告诉记者，“议长说，要是你们发起罢免动议，那就来吧”。

几天前麦卡锡刚刚满足保守派的一个关键诉求，对拜登发起弹劾调查。在强硬派共和党人的阻挠下，众议院星期三（13日）甚至无法就军队开支拨款展开讨论。

麦卡锡在会后面对记者询问时不愿透露谈话细节，只说“我对会议上一些人的所作所为恼火”。