美共和党促政府全面制裁华为等公司

（华盛顿综合电）中国华为科技公司发布采用先进晶片技术的新款智能手机后，美国共和党议员敦促拜登政府完全切断华为和中芯国际同美国供应商的联系。

由美国众议院外交事务委员会主席麦考尔领导的10名共和党众议员星期四（9月14日）联合致函商务部负责工业和安全事务的副部长埃斯特维兹，指出华为新机表明当前制裁措施并未发挥效力。信中要求商务部工业和安全局以及国防部、国务院、能源部9月28日前对议员们做简报。

10名议员包括众议院外交事务、能源和商务、军事和中国事务委员会的主席，他们对当局无法有效制定和执行针对违规者尤其是中国的出口管制措施，表达困惑与不解。信函敦促商务部停止向中芯国际等中国政府控制的公司发放许可证，并呼吁政府施加额外压力 “对我们的对手进行更有效的出口管制”。

信函也呼吁政府“战略性地禁止中芯国际生产的半导体进口到美国，特别是那些对国家安全构成风险的半导体”，并要求政府“对中芯国际和华为的高管提出刑事控状”。

针对遏制中国技术军事发展是否有效 美政府展开激辩

由于华为新机采用的是可能依赖美国技术的国产7纳米晶片，美国政府对于当前遏制中国技术和军事发展的行动是否有效展开了激辩。

华为及为其提供芯片的中芯国际此前已受到美国部分制裁，而且过去一年拜登政府实施的对华出口管制主要针对的目标也包括这两家公司。共和党议员希望白宫升级行动，对华为和中芯国际予以全面制裁。

美国商务部至今对中芯国际是否违反美国制裁措施一事保持沉默。华为和中芯国际没有立即回应置评请求。