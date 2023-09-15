为获机密与情报 中国试图招募敏感职位英国人

（伦敦综合电）英国苏纳克政府指出，中国正试图招募一些在敏感岗位上的英国人，以获取英国机密和专业知识，当中一些举动越界，达到干预他国事务的程度。

彭博社报道，英国国会情报与安全委员会（ISC）此前展开为期四年的调查，结果发现中国利用投资和间谍活动，锁定英国电信、航空航天工业、人工智能（AI）、工程业、能源和学术界的关键人士。

英国政府星期四（9月14日）对该调查报告做出回应时指出：“中国的海外招募者试图招揽在英国与盟国身居要职，且掌握敏感技术与经验的人，领域涵盖政府部门、军事部门、工业及更广泛社会领域。”

ISC在今年7月公布的调查报告中指出，英国政府应对中国间谍活动严重不足，各个相关部门缺乏协调。

英国政府星期四在长达48页的回应报告中说，政府意识到必须采取更多措施来打击中国间谍活动，并强调政府已采取措施防止英国官员遭中国间谍收买，包括进行定期审查，以及运用软件，识别社媒上的虚假账号。

据英国《旗帜晚报》报道，中国间谍机构关注的主要是英国政界、国防和产业界的重要人物。

国会助理在英《国家机密保护法》下被捕

英国警方证实，今年3月在《国家机密保护法》下逮捕两名男子，据报道其中一人是国会助理，此事促使英国议员呼吁政府对中国采取强硬立场。

英国军情五处（MI5）也曾向苏纳克领导的执政保守党发出警告，指情报显示两名议员候选人有可能是中国间谍。

首相苏纳克也面对自家保守党的压力，他们要政府对北京采取强硬立场，但苏纳克仍然希望，在加强保护国家安全的同时，推动与中国的经济关系。

苏纳克9月10日在新德里出席二十国集团（G20）峰会时，向与会的中国总理李强表明，这种干预行为是“不可接受的”。

苏纳克星期四在向国会提交的书面声明中形容，中国对“国际秩序构成了划时代挑战”。他指出，在ISC今年7月公布调查报告之前，英国政府已经采取措施打击中国间谍活动，包括禁止中国科技巨头华为参与5G网络建设，以及禁止中国企业参与英民用核能项目。

苏纳克强调：“我们并没有感到自满，也强烈意识到必须做得更多。”

对此，监管英国情报机构的ISC主席路易斯反驳说，苏纳克政府“暗示我们的调查报告过时，这具误导性”。他声明：“一直到报告发表前两个月，我们监督了所有相关事态发展，并更新了报告内容。”

中国驻英国使馆发言人星期四反驳说，英国政府对这样一份虚假报告所作的回应毫无根据，蓄意抹黑中国，完全是政治操弄，中方坚决反对，予以强烈谴责。该发言人敦促英方停止给中英关系发展制造障碍。