欧盟指TikTok违反儿童数据规定 罚款5亿新元

（伦敦综合电）欧洲联盟资料隐私监管机构以儿童数据泄露为由，对中国字节跳动公司旗下的社群媒体平台TikTok处以3.45亿欧元（约5.02亿新元）的罚款。

爱尔兰资料保护委员会自2021年9月开始对TikTok展开调查。委员会星期五（9月15日）发表声明，指TikTok违反了多项数据保护规则，没有采取足够措施保护未成年人的数据，包括把13岁至17岁用户的个人资料默认设置为公开账号，这意味着任何人都可以查看内容或评论。

委员会给TikTok三个月的时间，以确保数据处理符合欧盟的《通用数据保护条例》。

TikTok：调查开始前就已更改设置

TikTok随后发表声明说，不同意欧盟的这个决定，尤其是罚款的数额。声明指委员会的“批评主要集中在三年前的功能和设置上”。声明说，公司在调查开始前就已更改设置，例如16岁以下用户的所有账户已默认设置为私人账户。

委员会是欧盟地区主要的资料隐私监管机构，负责监督欧盟通用资料保护规则的落实。它分析的是2020年7月至2020年12月31日的Tik Tok设置。

由欧盟各国机构组成的欧洲数据保护局主席阿努·塔鲁斯（Anu Talus）说：“社交媒体公司有责任避免以不公平的方式向用户尤其是儿童提供选项。当呈献的方式引导用户做出有违个人隐私的决定时，尤为如此。”

欧盟本月上旬按《数码服务法》公布22种受监管的科技服务，在全球有10亿多名用户的TikTok也落入其中。名单上的科技公司有六个月时间遵守欧盟严格的数码市场新规。