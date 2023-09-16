欧盟经济专员：有能力应对中国电动车补贴报复行动

（圣地亚哥德孔波斯特拉综合电）欧盟表明，欧洲经济有能力应对北京针对欧盟调查中国电动车补贴所展开的任何报复行动。

欧盟经济专员真蒂洛尼星期五（9月15日）在西班牙城市圣地亚哥德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）出席欧元区财长会议前，针对中国发出的警告作出回应。

真蒂洛尼告诉记者，他对欧洲经济应对中国报复行动的能力很有信心。“我有信心，但我们必须非常认真地解决这个问题。我认为没有具体的报复理由，然而，报复总是有可能的。”

勒梅尔：无意引发贸易战 欧洲须捍卫自身经济利益

法国财长勒梅尔在出席会议期间接受彭博电视访问时也说，欧盟不必害怕任何国家。但他也解释，欧盟无意引发任何形式的贸易战，调查中国电动车补贴也与保护主义无关。

勒梅尔指美国和中国也在采取行动保护本国经济，并说：“欧洲现在意识到有必要捍卫自己的经济利益，这是个好消息。”

在法国敦促欧盟采取更强有力的行动，保护欧洲工业免受中国和美国日益增长的威胁之后，欧洲委员会主席冯德莱恩星期三（13日）宣布展开反补贴调查，指责中国“通过巨额国家补贴人为压低汽车价格”。隔天，中国商务部作出反驳，并说这些措施“将对中国—欧盟经贸关系产生负面影响”。

中国汽车的价格比欧洲竞争对手低约两成，欧盟相信这是通过不正当的手段达成的，北京方面则指这是中国汽车行业大力投资的成果。

林德纳：全球贸易以规则为基础 不公平就有必要调查

德国在欧盟宣布启动调查前曾表达疑虑，但德国财长林德纳星期五（15日）也对欧盟的调查行动表示支持。林德纳指出，全球贸易是以规则为基础，若有不公平的疑虑，就有必要展开调查。

西班牙经济部长卡尔维诺指欧盟是“全球贸易超级大国”，并强烈支持欧洲委员会针对中国的行动。她说：“我相信欧洲委员会会继续在基于开放规则的贸易框架基础上，推行贸易政策。”

欧盟与中国的贸易约占欧元区国内生产总值（GDP）的2.5％。中国是德国主要汽车品牌如大众、奥迪、奔驰和宝马的最大市场，中国也是法国奢侈品巨头LVMH、开云集团（Kering）和爱马仕的主要市场。