日英防务协定10月生效 日媒指为抗华

(东京综合讯）日本与英国旨在促进联合军事演习和加强防务合作的协定将于10月15日生效。这是日本与他国签署的第二份《互惠准入协定》，被认为旨在应对中国于印太地区不断增强的军事力量。

日本政府星期五（9月15日）在内阁会议上，敲定这项《互惠准入协定》（Reciprocal Access Agreement）的生效日期。

根据协定，日本自卫队和英军乘坐专用飞机和船舶到对方国家进行联合训练和灾害救助时，不仅免除出入境签证手续，而且允许携带武器弹药。此前，部队每次往来都必须就这些手续进行磋商。

英国是第二个与日本签署《互惠准入协定》的国家。日本与澳大利亚的《互惠准入协定》刚在8月生效。日澳协定适用于航空自卫队F-35A隐形战斗机赴澳联合训练，以及两国在石川县小松基地周边的训练。

日本国会是于4月间批准日本与英国和澳洲的协定。日英协定是由日本首相岸田文雄和英国首相苏纳克1月份在伦敦签署。《日本时报》报道，日本已与美国早在1960年也曾签订类似协议，称为《驻军地位协定》。

刚于星期三（13日）获委为防长的木原稔在星期五的新闻发布会上说：“我们将利用协定加强日英军队之间的相互运作，并深化两国的防务合作。”

日本一直在加强与志同道合国家的安全合作。共同社的报道就指日本和英国澳洲签署《互惠准入协定》，其实是针对中国。

由于英国废除了死刑，所以日英协定与日澳协定类似，也有一个附录，赋予英国拒绝移交涉嫌在日本犯罪士兵的权力，以让涉案人无须在日本面对死刑。