国际特稿：纺织业走环保路 快时尚要踩刹车

自上个世纪“快时尚”一词提出以来，它就以急促的步伐横扫世界。环境保护形成趋势后，“快时尚”便成为公认的各国决策者须携手处理的领域。然而，纺织业的产业链牵动多洲，过去10多年虽多次提出环保倡议，但未见有效的具体措施。近期，欧洲联盟宣布要落实在2030年让纺织业达到环保规定的计划，但专家指出，要“快时尚”的步伐慢下来，仍障碍重重。

欧洲最大服饰零售商H&M计划从10月5日起在伦敦旗舰店出售二手服装和配饰，此举带出“快时尚”（fast fashion）产业所面对的市场与政府政策压力。在保护环境的大前提下，外界要求对地球污染“贡献”颇多的纺织业与成衣业通过回收和再利用，减少整个行业对环境的破坏。

如何应对气候变化是近日举行的二十国集团（G20）峰会的议题之一。欧洲联盟之前已提出要从根源缓解问题。欧盟于2022年5月首次提出了一些限制纺织业滥用地球资源的框架，今年6月获欧洲议会通过。

欧盟措施旨在到2030年时，所有销售纺织品（衣服、床垫、汽车内饰等）的公司都必须满足某些标准，才能向欧盟客户销售产品。这包括确保产品耐用、不含有害物质、主要由可回收纤维组成等。供应链各个环节的人权也必须受到保护，制造商必须为废品负责，不能销毁未售出或退回的纺织品。