研究：九关键指标六个超标 地球很不健康

（巴黎综合电）最新科学研究显示，地球健康的九个关键指标当中，六个已经超标，这意味着地球健康告急，对世界上大多数物种包括人类而言，已变得越来越不适合居住。

美国科技与医学期刊《科学进展》（Science Advances）9月13日刊登的研究报告指出，研究员通过分析界定“人类安全运行空间”的九个地球界限（planetary boundaries），对地球进行了全面的健康检查。

根据这份29名科学家组成的国际研究小组的研究报告，这九个被视为地球健康指标的界限是：气候变化、森林砍伐、生物多样性的丧失、包括塑料在内的合成化学品、淡水枯竭、氮的使用、海洋酸化、空气污染，以及臭氧消耗。

研究结果显示，其中六个健康指标已超标，只有海洋酸化、空气污染，以及臭氧消耗仍安全，但前两者已处于临界状态。

报告联合撰写人、波茨坦研究所的气候影响研究主任罗克斯特伦指出，这不意味着地球走向不可逆转的崩溃，但地球的恢复能力确实已耗损，地球生态系统的稳定已处于危险之中。

上述九个关键指标2009年首次被科学家提出。罗克斯特伦对记者说，最新研究显示，地球的健康情况依然糟糕，“我们还在朝错误的方向前进。”

及时采取适当行动 地球仍有希望

尽管如此，领导这项最新研究的哥本哈根大学生物海洋学教授理查森认为，只要及时采取适当行动，地球仍有希望。她举例，1990年代地球的臭氧消耗已突破极限，但各国签署及根据《蒙特利尔议定书》逐步淘汰臭氧消耗物质，成功扭转形形势。

《蒙特利尔议定书》是一项旨在通过逐步淘汰消耗臭氧层的化学品保护地球臭氧层的全球协议。这项具里程碑意义的协议于1989年生效，是最成功的全球环境协议之一。