杰尼斯性侵丑闻发酵 日本执法当局将深入调查

日本著名娱乐公司杰尼斯事务所性侵风暴持续发酵，日本执法部门将深入调查娱乐圈演艺人员的性侵问题，并准备在下月出台的《2023年防止过劳死对策白皮书》中首次提出此问题，引起关注。

该事务所创始人约翰尼·喜多川2019年去世，他生前被指对属下未成年艺人进行性侵，但他一直凭借个人影响力阻挡日媒公开。今年3月，英国广播公司（BBC）播出一部长达一小时的纪录片，采访了喜多川的三名指控者，终于将这些丑闻公诸于世。之后，更多演艺人员站出来要求该事务所做出回应。

为了防止过劳死，日本每年都会发布关于过劳死对策的白皮书，分析长时间工作、心理健康及骚扰等可能导致过劳死的原因。今年这份白皮书有些特别，它将首次包含娱乐圈骚扰调查结果。据悉，演艺人员有20.4%承认有过性骚扰，最常见的受害类型是被迫发生性关系，占11.1%。

白皮书内容来自640名在艺术和娱乐行业工作的男女的问卷调查结果。骚扰类型包括：在工作中被人过度触碰占10.2%、被迫暴露身体以至于感到尴尬占9.3%。配音演员和播音员中有25.7%遭受过性骚扰，高达14.3%被强迫进行肉体关系。

白皮书还关注日本娱乐圈中以肉体交换角色或提高片酬的勾当，圈内称之为“枕头营业”。

东京电视台著名制作人佐久间伸之（47岁）在“我不说假话”的对谈节目中说：“我确信有人这样做，这是日本娱乐圈的潜规则。作为制作人，我知道广告商或参与选角或试镜的人都在滥用他们的权力。有演员和模特为了获得工作被要求与经纪公司总裁发生性关系，或被迫从事枕头营业。”

本月7日，杰尼斯事务所召开记者会，承认其创始人喜多川曾性侵未成年艺人，并答应为受害者做出必要赔偿。

专家认为，性骚扰之所以发生，是由于演艺行业情况特殊，演员大多处于弱势地位，因担心失去工作而逆来顺受。

除了性骚扰外，有演员和特技演员称他们曾被同事言语中伤。此外，演员也投诉工资过低。根据调查，超过60%的受访者月入低于20万日元（约1800新元），月入在40万日元以上的人不到10%。