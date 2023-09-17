利比亚洪灾夺逾万人命 两坍塌水坝24年前已现裂痕

（德尔纳／华盛顿综合电）利比亚当局揭露，一周前遭飓风“丹尼尔”袭击坍塌的两处水坝，早在24年前便出现裂痕，但因修复工作被多次搁置，导致大坝决堤酿至少1万1300人死亡。

9月10日，飓风“丹尼尔”在利比亚东部沿岸登陆，并在港口城市德尔纳（Derna）的山区引发暴雨，洪水冲垮两座老式大坝后，海啸般暴洪将数以万计的社区居民冲入大海。

联合国人道主义事务协调厅星期六（9月16日）引述利比亚红新月会数据称，利比亚水坝决堤已在德尔纳市造成至少1万1300人死亡，另有1万零100人失踪。在东部以外地区，有约170人死亡。

来自联合国、欧洲和中东的国际援助已陆续运抵灾区，为幸存者提供援助，并向国际社会筹资约7100万美元（约9680万新元）。

据悉，自两座大坝决堤后，灾区和海滩等地至今仍不断出现遇难者遗体。因此，救援物资除了有帐篷、毯子、食品和卫生用品外，还包括了大量的装尸袋。

出事大坝曾因内战无法展开修复

利比亚总检察长苏尔说，早在1998年两座大坝便已出现裂痕，但由于2011年卡达菲政权被推翻后，利比亚便陷入内战，导致大坝的修复工作始终无法展开。

出事的两座水坝分别是阿布·曼苏尔大坝和阿尔·比拉德大坝。洪水暴发时，距离德尔纳市仅13公里的阿布·曼苏尔大坝率先决堤；随后，距离海滨城市仅一公里的阿尔·比拉德大坝也被冲垮。

苏尔宣布，将对两处大坝的情况展开调查。他说，两座水坝都是在20世纪70年代修建的，主要功能“不是为了集水，而是为了保护德尔纳市免受洪水侵袭”。