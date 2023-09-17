分析：美联储本月料维持利率稳定 给当局时间评估美经济

（华盛顿综合电）分析员普遍预计，美国联邦储备局将在本周的政策会议后维持利率不变，同时不排除必要时再次加息的可能性。

美联储在过去18个月内加息11次，将关键贷款利率提高至22年来未见的水平，以抑制仍高于2%的长期目标的通货膨胀率。

通胀率去年大幅下降，但近几个月却由于能源费用飙升而再次上升。

不过，分析师和交易员仍普遍预计，美联储将在9月19日至20日的会议上维持利率稳定，以便让政策制定者有更多时间评估美国经济状况。

安永首席经济师达科说：“我们认为美联储的紧缩周期已经结束。这种观点在过去几个月没有改变。”

对11月是否加息 市场预测未有共识

德意志银行经济师在给客户的一份报告中写道：“在7月份加息之后，我们预计美联储将贯彻会议前的强烈信号，保持利率稳定。”

花旗集团经济师则在发给客户的报告中说：“联邦公开市场委员会将在本月的会议上‘跳过’加息，然后在11月份最后一次加息25个基点。”

根据芝加哥商品交易所集团（CME Group）的数据，交易员目前预计，美联储于9月20日把关键贷款利率维持在5.25%至5.50%的当前水平的可能性超过95%。

尽管人们对9月份暂停加息达成了广泛共识，但对于11月份是否加息却未有共识。根据芝商所集团的数据，交易员目前认为美联储11月再次维持利率稳定的可能性略高于65%。