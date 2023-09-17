总统竞选搭档可能是女性 特朗普：诺姆是人选之一

（华盛顿综合电）美国前总统特朗普说，如果他赢得共和党总统初选，他的竞选搭档很可能是一名女性。

特朗普在全国广播公司（NBC）星期天（9月17日）播出的访谈节目中说：“我喜欢这个想法。”

特朗普特别提到南达科他州女州长诺姆（Kristi Noem）。诺姆上周在南达科他州的共和党筹款活动上表态支持特朗普。

特朗普：共和党有很多优秀的人

特朗普谈到诺姆时说：“她当然会是我考虑的人选之一。”特朗普称赞诺姆“棒极了”，是“一个非常好的州长”。但特朗普补充说：“我们有很多人。共和党有很多优秀的人。”

民调显示，特朗普的支持率遥遥领先其他共和党初选参选人。

特朗普已卸任总统近三年，但他仍继续影响国会共和党人，尤其是在共和党占据微弱多数的众议院。

彭博社指出，共和党强硬派正在推动弹劾总统拜登并威胁让政府停摆，这些发展清楚表明了特朗普是他们真正的幕后主脑。

分析：对拜登的弹劾调查 将对特朗普有利

特朗普最近几周公开呼吁众议院共和党人弹劾拜登。一周前，他在新泽西州的高尔夫俱乐部与一直在推动弹劾拜登的佐治亚州众议员格林共进晚餐。两天后，众议院议长麦卡锡宣布对拜登展开正式的弹劾调查。

上个月，特朗普乘坐私人飞机前往艾奥瓦州博览会途中向多位共和党众议员施压，要求他们在支出问题上保持克制。一些保守派人士过后说，如果他们的削减开支要求没有得到满足，他们准备让政府停摆。

分析认为，对拜登家族财务的弹劾调查或政府延长停摆所引发的混乱将对特朗普有利，因为这会分散民众对特朗普法律问题的注意力。

特朗普施加的压力提高了政府在10月1日资金耗尽时关门的可能性，同时也推动了弹劾调查，尽管弹劾调查仍缺乏证据，但目前正在众议院成形。