文件显示欧盟或严重依赖中国电池

（马德里路透电）欧盟一份文件显示，若不采取强有力措施，到了2030年，欧盟在锂离子电池和燃料电池方面对中国的依赖，或如俄乌战争爆发前对俄罗斯能源的依赖一样。

欧盟领袖将于10月5日在西班牙南部小城格拉纳达召开会议，讨论欧洲的经济安全问题。欧盟轮值主席国西班牙为会议准备的文件显示，由于太阳能或风能等可再生能源存在间歇性限制，欧洲须寻求储存能源的方法，以实现到2050年二氧化碳净零排放的目标。

文件指出：“这将使欧洲对锂离子电池、燃料电池和电解槽的需求飙升，预计未来几年将增加10至30倍。”

虽然欧盟在制造电解槽（electrolysers）的中间阶段和组装阶段拥有明显优势，在全球市场中占逾50%份额，但在对电动汽车极重要的燃料电池和锂离子电池方面，欧盟却高度依赖中国。

除电池领域 欧盟在数码技术领域或出现类似情况

文件警告，锂离子电池和燃料电池并不是欧盟唯一的脆弱领域，欧盟在数码技术领域也可能出现类似情况。欧盟对传感器、无人机、数据伺服器、存储设备和数据传输网络等数码设备的需求，将在截至2030年的10年内急剧上升。

若这种单向依赖的供需关系持续，欧洲的工业和服务业将在八年后受制于中国，无法顺利地提高生产率，而为应对气候变化需使农业系统现代化的愿景，也将受到影响。