世卫促中国提供冠病起源信息 已准备派遣专家调查

（日内瓦综合电）世界卫生组织总干事谭德塞促请北京提供更多有关冠病起源的资料，称已做好准备，一旦获中方许可，就会派遣第二支专家小组到中国调查冠病源头。

国际社会至今无法确定冠病病毒的起源。谭德塞星期天（9月17日）接受《金融时报》采访时说：“世卫组织正在向中国施压，且已致函中国，要求北京给予全面准入，并要求各国在双边会议上提出这一问题，敦促北京予以合作。”

两年前首次溯源调查 报告非结论性且受高度批评

冠病病毒最早于2019年底在中国湖北武汉被发现。对于冠病的起源有两种相反的理论：从正在研究此类病毒的武汉实验室意外泄漏，或是通过武汉的生鲜食品市场从动物传染给人类。

2021年初，以世卫组织为首的专家到中国进行首次溯源调查，过后发表了一份非结论性且受到高度批评的报告。

谭德塞接受《金融时报》访问时说，科学界尚未就冠病病毒的起源达成共识，他重申所有选项仍然“摆在桌面上”。

“除非我们获得排除合理怀疑的证据，否则我们不能这样说或那样说。我们会得到答案。这只是时间问题。”

谭德塞：这是科学问题 知道病毒起源就能预防疫情再现

谭德塞也说，如果知道冠病病毒的起源，就能预防下一场疫情暴发，这是科学问题。然而，冠病疫情一开始就被政治化，这让建立“全球团结”以更好管理公共卫生危机的努力变得复杂。

一年一度的联合国大会本周在美国纽约召开，按计划，世界各国首脑将在这场高级别会议上，首次讨论大流行病的防范工作。