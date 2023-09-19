美研究：远程办公比实体办公减少逾五成碳排放

（华盛顿彭博电）美国一项研究发现，持续远程办公的人能较实体工作者减少逾五成的个人碳足迹，而混合工作模式则不能显著减少碳排放。

这项星期一（9月18日）发表在《美国国家科学院院刊》（PNAS）的研究指出，美国康奈尔大学和微软公司的研究员将上班族分为实体办公、远程办公和混合型办公三大类，并对他们的个人碳足迹进行预测建模，得出个体在办公室、住宅能源、通勤等五类碳排放指数。

若每周仅一天远程办公 个体只抵消2%碳足迹

研究发现，与实体办公者相比，全面居家办公所减少的个体碳排放多达54%。但若每周仅有一天选择远程办公，个体能抵消的碳足迹只有2%，这主要是因为非通勤出行的增加，反而抵消了居家办公所省下的能源消耗；若每周远距离工作二天至四天，则可减少29%的个人排放量。

不过研究主要作者警告，尽管长时间远程办公能因减少每日通勤的碳排放，更显著地实现减排目标，但如果个体没有精心策划居家办公的积极效益，所产生的碳排量可能不会减少。

研究指出，这是因为当人们选择远程办公后，会产生其他的连带影响。例如，私人社交活动的增加、旅行次数的上升、家庭电器包括小型打印机使用量增加。

此外，自冠病疫情暴发后，部分美国人选择从“高密度通勤区”搬迁到偏离城市的“低密度通勤区”，导致混合办公者的通勤距离被拉长，更多地使用私家车从而推高了碳排放量。