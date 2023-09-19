欧委会副主席：中国反间谍法不明确令企业担忧

（北京综合电）欧盟委员会副主席尧罗娃说，欧盟企业对中国的反间谍法感到担忧，并指新法缺乏透明度和企业所须经历的“冗长程序”。

尧罗娃（Vera Jourova）刚在星期一（9月18日）共同主持了三年来的首次中欧数字领域高层对话。她星期二在记者会上指出，新法不明确，比如什么是重要数据、如何违反法律等缺乏明确的定义，以及完成程序事务所需的时间无限期延长，都是问题所在。

尧罗娃说：“我认为一个流程前后大概需要45天，但它通常会持续更长的时间。”

今年7月中国扩大了反间谍法，如今它禁止传输与国家安全和利益相关的任何信息，但没有给予明确的定义。同时，北京扩大了间谍活动的范围，针对国家部门或关键基础设施的网络攻击都被视为搞间谍活动。

分析说，中国国家主席习近平日益关注国家安全，尤其打击顾问公司和那些核实商业与投资机会的调查公司，这让许多外国公司不确定自己可能会在哪些方面触犯法律。

此外，尧罗娃在记者会上提到，包括数码领域在内，中国是欧盟的合作伙伴、竞争对手和系统性对手，而系统性竞争是最突出的。

尧罗娃强调，当中欧之间出现分歧，应保持不同程度的沟通渠道。她表明，将向中国当局提出建议，建立某种信息链接，以协助欧盟企业了解法律，避免可能的违规行为。

7月下旬中国商务部向美国、欧洲、日本和韩国商会，以及30家外国企业的代表介绍了新反间谍法。商务部当时表示，中国致力于创造公平、透明和可预测的营商环境。