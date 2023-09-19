美日澳扩大物流合作 向印太地区运送武器资源

（纽约讯）美国军方正同日本和澳大利亚合作，扩大小型运输船的运作，向分布在印太地区的部队运送武器、人员和其他物资。

《日经亚洲》报道，日本和美国9月中旬举行的“东方之盾”联合军演，物流正是重点之一。

日本国防部披露，美国陆军舰艇部队和日本陆上自卫队就装载和运输物资到冲绳和其他地方进行首次联合训练。

据报道，美军的策略是在连接冲绳、台湾和菲律宾的所谓第一岛链沿线的偏远岛屿上部署部队，以防止中国集中打击少数目标。此外，广泛的供应运输网络也至关重要。

美国今年1月与日本达成协议，将在日本横滨北港驻扎280名操作登陆艇的人员，而不是尽在需要时才派遣人员，以便为运输任务提供更大的灵活性。美国也正在与澳洲商谈轮流部署登陆艇和其他船只的事宜。

美国陆军太平洋地区司令弗林告诉记者：“考虑到澳洲正在进行的现代化努力之一就是对舰艇舰队进行现代化改造，我们有很多合作的机会。”

欧洲军需物资可以通过陆路运输，不过印太地区的运输却主要通过海运或空运。固定的海港和机场很容易成为目标，这使得该地区的运输比欧洲更具挑战性。

美陆军部长：印太地区距离遥远 仍有很多工作要做

美国陆军部长沃穆思8月指出，在印太地区展开作战所需的大规模后勤和维持行动仍面临挑战，这表明美国计划深化与盟国的合作。

他说：“显然，印太地区的距离非常遥远。我认为我们还有很多工作要做，才能提供该地区冲突所需的规模和深度的后勤服务。”

日本国防部近来正在提升其运输能力，并在8月底提交的预算中包括购买17架CH-47契努克直升机。它希望根据去年12月敲定的国防建设计划购买总共34架契努克直升机，下来可能考虑购买更多。