美联调局：中国黑客计划规模最庞大 或借AI发动更大攻击

（华盛顿综合电）美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷说，中国的网络间谍计划规模之庞大，已超越所有主要竞争对手的总和。他说，俄罗斯、伊朗和朝鲜黑客也不断发动袭击，这使得美国联邦政府如今比以往任何时候都更加依赖私营部门的支持，以保障美国基础设施的安全。

克里斯托弗·雷星期一（9月18日）在谷歌旗下网络安全公司麦迪安（Mandiant）主办的mWISE网安会议上说：“多年来，中国政府一直在窃取美国的知识产权和数据……中国已经拥有比其他所有主要国家加在一起还要庞大的黑客计划。”

中国黑客数量 仍是美国网安人员至少50倍

他说，即使联邦调查局（FBI）每一名网络特工和情报分析师都只专注于中国，中国黑客数量仍将是美国网络安全人员的至少50倍。

美国官员已多次针对中国黑客的威胁发出警告。今年7月，微软公司指中国黑客入侵20多个美国机构的电邮系统，受影响的包括美国商务部和国务院。随着人工智能（AI）逐渐成熟，美国担心中国可能会在网络情报行动中，使用这种技术来突破美国防御，展开更大规模的黑客攻击。

克里斯托弗·雷说：“罪犯和敌对国家政府已在利用这种技术……为了防范这个威胁，联调局正在确定要如何以符合道德和法律的方式，使用人工智能来完成我们的工作。我们也在识别和追踪对手和罪犯对人工智能的使用，同时保护美国在人工智能领域的创新。”

他说，中国不会停止黑客活动，坐视美国企业发展人工智能技术，而是准备把这种技术与广泛黑客活动的成果结合，发动更强大的黑客攻击。

麦迪安首席执行官：中国是网络袭击方面顶尖创新者

麦迪安首席执行官曼迪亚（Kevin Mandia）也说，中国黑客正日益成为世界上技术最好的间谍群体之一。他在mWISE会议上告诉路透社：“中国是网络袭击方面的顶尖创新者。”

克里斯托弗·雷指出，如今要“区别网络犯罪活动和敌对国家活动越来越困难”，例如外国情报人员可能通过网络犯罪赚外快，黑客可能一边从事网络犯罪活动、一边按政府指示行事，国家主导的黑客活动可能以网络犯罪工具作为掩饰等。这使得美国联邦政府比以往任何时候都更需要私营部门支持。

他说，一些与中国政府有关的黑客组织涉及主要社交媒体平台上的影响力活动。其他国家也可能进行类似攻击，如朝鲜黑客组织经常通过网络入侵活动，为政府收集情报与赚取收入；俄罗斯黑客也通过勒索全球各地的企业获取大量资金，并对乌克兰和东欧的基础设施发动攻击。

联调局呼吁私人企业与政府合作应对网络威胁。克里斯托弗·雷说：“随着网络威胁继续演变，这种公私合作的模式……只会变得更为重要。”