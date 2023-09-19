德国查禁极右新纳粹组织及取缔28成员

（柏林彭博电）德国政府宣布查禁一个源自于美国极右新纳粹组织的分支，并在美国执法人员的协助下，在全国各地取缔该组织的28名成员。

德国内政部长费瑟星期二（9月19日）说，这项突击行动对右翼极端主义造成“重创”，同时也传达了德国绝对不会容忍种族主义和反犹太主义的信息。

费瑟说，这类组织“对我们的民主构成极大威胁，这就是为什么我们会持续不断地采取取缔行动，以消除右翼极端主义的威胁”。

德国政府针对激进分子采取的最新举措，正值反移民的极右派民粹主义政党“德国另类选择党”（AfD）的支持率日益增加之际，尤其是在前共产主义的东部各州。

这次被查禁的右翼极端组织为“德国铁锤皮”（Hammerskins Deutschland）及附属组织“Crew 38”。根据德国内政部，德国铁锤皮是内政部查禁的第20个右翼极端组织。

拥有约130名成员的德国铁锤皮是1988年在美国成立的“铁锤皮国”（Hammerskins Nation）的分支，前者在欧洲极右翼运动中十分活跃。

德国内政部说，在全世界，这个组织自诩为精英兄弟会，实现一种次文化的生活方式，而他们也自视为右翼极端分子光头党的菁英。

德国铁锤皮的意识形态是根据纳粹激进教条的政治宣传，希望能在全球巩固右翼极端势力，特别是透过传播极端主义音乐和商品来吸引成员，让他们变得激进。