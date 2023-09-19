罕见春季高温来袭 悉尼实施全面禁火令

（悉尼综合电）席卷澳大利亚东南部的春季热浪增加了发生森林大火的风险，促使当局对悉尼发布近三年来的首次全面禁火令，另有多所学校宣布停课。

澳洲部分地区正在经历罕见春季高温，新南威尔士州首府悉尼已连续五天出现超过30摄氏度的创纪录高温，预计星期二（9月19日）的气温将达34摄氏度，并持续到星期三（20日）；这股热浪较往年同期的平均气温高出16摄氏度。

林火风险升高 21所学校停课

新州农村消防局警告：“由于远南海岸的风力强于预期，预计当地将在星期二下午面临自2019年至2020年森林火灾以来的最高火患风险。”

9月10日，新南威尔士州农村消防人员在某处森林火点监控火势走向。（路透社）

为了避免火患风险进一步升高，悉尼当局除了宣布全面实施禁火令，还将南部沿海地区的火险级别调高至“灾难等级”，并要求约21所学校停课。

官方公布的数据显示，截至星期二上午，新州已派出逾500名消防员和急救人员扑灭61起火患，其中有13处野火尚未被扑灭。

专家警告：厄尔尼诺将来袭

澳洲气象预测专家则警告，一股新的厄尔尼诺气候模式正在太平洋上空形成，与澳洲东部目前的异常春季高温相吻合，预计厄尔尼诺现象会在9月至11月间出现，并引发野火、气旋和干旱等一系列极端天气。

澳洲此前从未宣布出现厄尔尼诺现象，但在经历了三年的极端暴雨和高频率洪灾后，当局便开始在为今年南半球温暖干燥的春夏季做准备。

气象专家布拉甘扎说：“我们已经在澳洲大陆的一些地区看到了极端天气，尤其是高温的持续时间。”

值得注意的是，厄尔尼诺现象预计会对拟在11月开始的小麦收割工作造成影响，继而冲击澳洲的小麦生产量，推高全球粮食风险危机。

另一方面，南澳弗林德斯大学（Flinders University）一项研究显示，受气候变化影响，到了2070年，澳洲“国宝”树袋熊栖息地遭遇野火的比例，将从目前的39.5%上升至44.6%，其中栖息在南澳和东澳的树袋熊最易受影响。

研究主要作者沙巴尼（Farzin Shabani）说：“若要保护树袋熊，就必须调整保护策略，除了要确保树袋熊栖息地不被野火摧毁，也要通过定期的燃烧作业实现森林复苏和再生，当局须在两者间取得有效平衡。”