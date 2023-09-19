日本福岛残留核物质废铁被非法变卖

日本福岛第一核电站除了生产核污水和核污土外，核电站周围也留下一堆建筑物拆除后留下的覆盖着浓度高核物质的废铁。日媒爆料指日本环境部监管核废墟不到位，一些建筑工人趁金属价钱好，偷偷把覆盖着核物质的废铁拿去变卖。

据《每日新闻》独家报道，福岛第一核电站附近的大熊町因核事故，测出了高浓度的核物质。2017年，日本当局开始为这一地区的建筑物除污，其中包括让建筑公司将受到高度核污染的图书馆和民俗博物馆的两栋楼拆除。

按照日本环境部制定的《放射性污染处理特别措施法》规定，被拆除的建筑物废材，放射性活度超过每公斤10万贝克勒尔必须收集在指定的临时储存地点。如果是在100贝克勒尔以下则可以重复使用。不过，这需要在临时存放地点内进行测量，以确定是否低于标准。

工人两月内七次变卖 赚取近百万日元

《每日新闻》引述匿名的建筑业界人士称，今年4月至6月期间，有多名工人在清除大熊町内的废墟时，并未将拆除的废铁和废铜线等从拆迁现场运到储藏地，而是运往福岛县内的一家公司里变卖。这样的买卖，他们一共做了七次，酬劳是90万日元（约8300新元）。

据报道，这些日本工人见钱眼开，因为在冠病疫情缓和后，日本的建筑材料价格高涨，废铁和废铜的价格目前是2019年的两倍。

一家也在大熊町负责拆除工程的承包商认为，发生这样的事，是因为现场监管疏漏。工地上没有常驻人员监工，环境部的工作人员只不过偶尔过来检查一下，监控是有限度的，想擅自拿走东西太容易了，工人可为所欲为。

针对核废材外泄，日本环境部门拒绝回应提询，他们所给的答复是：“主承包商鹿岛公司正在调查和已经向警方通报。”

拆迁现场核浓度高于目标

日本政府从2017年开始，每年为福岛核污染地区进行拆除作业，去年拨出的预算是2200亿日元。

据《每日新闻》记者在现场观察，截至9月初，施工还在继续，被拆迁工地上堆满了各种金属碎片。现场设置的核浓度测量站，目前每小时是0.632微西弗（micro-sievert），高于日本通过除污减少辐射的长期目标每小时0.23微西弗。

一般上，人们在接受医疗检查时也会接触辐射。根据资料，牙科X光检查的辐射量为5微西弗；乘搭远距离跨洋航班所接受的辐射量为80微西弗。人体一旦接触到10万微西弗的辐射量，血液细胞就会出现明显变化。