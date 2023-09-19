加拿大指印度涉锡克教领袖刺杀案 两国互逐外交官

（渥太华／新德里综合电）加拿大总理特鲁多指控印度政府涉嫌策划刺杀一名加拿大锡克教领袖哈迪普，并驱逐一名印度高级情报官员，但印度外交部驳斥有关指控“荒谬且居心叵测”，并反制驱逐一名加拿大高级外交官，使两国紧张关系升级。

特鲁多星期一（9月18日）在下议院发表讲话时称，他的政府正在侦查印度与加拿大公民哈迪普遇害之间存在关联的证据。“任何外国政府涉入在加拿大领土谋杀加国公民，都是对我国主权的不可接受侵犯行径。”

本月早些时候，印度总理莫迪在二十国集团（G20）峰会期间，因锡克教问题“训斥”特鲁多，加方则中断与印度的贸易协定谈判。

6月18日，45岁的哈迪普（Hardeep Singh Nijjar）在温哥华郊区一座锡克教寺庙外被枪杀。哈迪普生前一直推进锡克教分离主义，主张锡克族应从印度旁遮普邦（Punjab）独立为“哈利斯坦国”（Khalistan），他已于2020年7月被印度列为“恐怖分子”。

印度外交部19日在一份声明中说：“有关印度政府参与加拿大任何暴力行为的指控是荒谬且居心叵测。”声明还指责加拿大未能对“哈里斯坦恐怖分子和极端分子”采取行动。

美国国家安全委员会发言人沃森表示，美国对特鲁多的指控“深感担忧”，并说：“加拿大继续进行调查并将肇事者绳之以法至关重要。”

美国国务院一名资深官员说：“我们认为进行全面、公开的调查很重要，我们敦促印度政府配合调查。”