抗衡中国区域影响力 拜登下周召开第二场太平洋岛国峰会

（华盛顿综合电）美国总统拜登下星期一（9月25日）将在白宫接待太平洋岛国领导人，旨在加强在太平洋的外交存在，抗衡中国在这区域的影响力。

白宫发言人让-皮埃尔星期二（19日）在声明中说，拜登将“重申美国对我们共同区域优先要务的承诺”，包括气候变迁、经济增长，以及打击非法捕鱼。她说，拜登将在今年为期两天的峰会上听取各国领导人的意见，讨论“我们如何加强合作，因应当今时代日增的挑战”。

四个月前，拜登为了国内债务上限危机，不得不取消前往巴布亚新几内亚出席太平洋岛国论坛峰会。拜登去年9月曾在白宫召开美国主办的首场太平洋岛国论坛峰会。

陷入中美政治之争 太平洋岛国成两国拉拢对象

除了面对气候变暖的问题，太平洋岛国也卷入了中美地缘政治之争，成为中美争相拉拢的对象。

拜登星期二在联合国大会上说，他希望“负责任地”处理美中竞争，避免陷入冲突。

太平洋岛国论坛秘书长普纳星期一（18日）在联合国大会前的一场活动上说，太平洋岛屿地区已经从10年前的战略忽视时期，转变为今天的战略利益、竞争和“操纵”对象。他说，太平洋岛国将与任何愿意合作的伙伴接触。

库克群岛总理、太平洋岛国论坛现任主席布朗在同一场活动上说，这区域希望美国在峰会上提供实质的接触，通过改善交通连接和增加贸易，协助经济增长。