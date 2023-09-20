拜登警告不要姑息俄 泽连斯基成为联大焦点

（联合国综合电）美国总统拜登在联合国大会敦促世界各国领导人支持乌克兰对抗俄罗斯的战争。他说，世界各国必须勇敢直面这种赤裸裸的侵略，才能阻吓其他侵略者。

拜登星期二（9月19日）在联大会议上说，俄罗斯总统普京希望世界各国对战争“感到厌倦，因而让俄国残酷地对待乌克兰而不用承担任何后果”。

“但试想想，如果我们放弃（《联合国宪章》的）核心原则，姑息侵略者，有任何成员国能够确信自己会受到保护吗？如果我们允许乌克兰被瓜分，有任何国家能够确定自己的独立不会受到影响吗？我们今天必须勇敢地面对这种赤裸裸的侵略，以阻止明天的其他潜在侵略者。”

拜登呼吁维护乌克兰领土完整，赢得了出席者的热烈掌声。

拜登也在发言中重申美国希望负责任地管理美中竞争关系，以免陷入冲突。他说，美国随时准备与中国在需要双方共同努力才能取得进展的问题上合作。

多位世界知名领导人缺席了今年的联大会议，包括中国以及美国的盟友英国和法国。普京也没有与会。

乌克兰总统泽连斯基则成为周二联大会议的焦点。他发言时指责俄罗斯遣送数万名乌克兰儿童到俄境内是“种族灭绝”行为，同时谴责俄罗斯使用能源和食品作为武器。

这是自俄罗斯去年2月入侵乌克兰以来，泽连斯基首次亲赴纽约出席联大会议。他穿着标志性的军装站上联大讲台，猛烈抨击俄罗斯带走乌克兰儿童。俄方声称将战争孤儿送去寄养，但这种做法已导致国际刑事法院对普京发出逮捕令。

泽连斯基说：“在俄罗斯的孩子们被教导要仇恨乌克兰，与家人的所有联系都断绝了。这显然是一场种族灭绝。当仇恨被武器化针对一个国家时，它不会就此终止。”泽连斯基发言时，俄罗斯驻联合国副大使在场，全程面无表情。

泽连斯基再次邀请世界各国领导人参加旨在结束乌克兰战争的“和平峰会”，称他稍后将公布有关峰会的细节。

泽连斯基指出，“这是现代历史上，我们第一次有机会按照受攻击国家的条件结束侵略。这对每个国家来说都是一个好机会——确保一旦你们的国家受到侵略的话，不是因为你们的土地被分割而结束”，而是主权得到维护。

泽连斯基还警告，俄罗斯的其他邻国也面临危险。“俄罗斯几乎吞并了白罗斯。它显然正在威胁哈萨克斯坦和波罗的海国家。”

哈萨克斯坦和其他四个中亚国家的领导人在联合国与拜登举行了首次峰会。拜登告诉他们，美国维护他们的“主权、独立、领土完整”。

中亚五国还包括吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦，它们都是前苏联加盟共和国。