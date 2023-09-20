加拿大印度外交风波 美国左右为难

（渥太华综合电）加拿大总理特鲁多指控印度政府幕后策划，谋杀一名被印度列为恐怖分子的锡克教领袖，这项指控让美国总统拜登在亲密盟友加拿大，以及日益重要的伙伴国印度之间左右为难。彭博社分析，这起事件可能颠覆美国拉拢印度与团结盟友以抗衡中国的努力。
今年6月加拿大籍锡克教领袖尼贾尔在温哥华遭人枪杀，特鲁多星期一（9月18日）称，有“可信指控”表明，印度政府特工策划此案。印度驳斥这项指控，指特鲁多的说法荒谬。印度一直对锡克教徒在加拿大展开的分裂活动不满，两国关系因这起事件恶化，并互相驱逐官员。
美国对这场外交风波反应谨慎。美国国家安全委员会发言人沃森说，拜登政府对此事深感关切，并呼吁印度配合加拿大的调查。一名美国官员承认，在美印关系似乎发展顺利之际，加拿大对印度的指控给拜登带来了问题。
美国智库兰德公司高级国防分析师格罗斯曼说：“拜登政府在最新的这起爆炸性事件中处于两难局面。若它站在渥太华一边，那会激怒新德里，使新德里再次质疑华盛顿的诚意。若它站在新德里一边，那就是在和北约盟友作对。”
针对印度特工涉血案情报 传美加有非常密切合作
新德里观察家研究基金会高级研究员米什拉指出，随着印度与加拿大关系恶化，美国将面临平衡与两国关系的艰难挑战，预料美印会就此事进行秘密讨论。一名印度官员则告诉彭博社，印度和加拿大的关系虽然预料会恶化，但美印安全合作关系牢固，不太可能受影响。
另据路透社引述加拿大政府消息报道，就印度特工是否涉及尼贾尔遇害案，加拿大和美国进行了非常密切的情报合作，加拿大将在适当时公开所掌握的证据。
印度主流媒体纷纷质疑特鲁多的说法。《印度教徒报》评论称：“特鲁多的当务之急是公开证明这项非常严重的指控，或承认他拿不出证据。新德里也要考虑如何处理与加拿大的关系。”《印度斯坦时报》分析文章则指特鲁多“试图分裂印度与西方的合作”，而真正的赢家将是中国。
印度主要反对党印度国民大会党也站在莫迪政府一边。国大党首席发言人拉梅什在社交媒体上说：“国家的利益和关切必须始终高于一切。印度国大党向来坚信，印度在反恐方面不能作出丝毫妥协，特别是在恐怖主义威胁着印度主权、团结和完整的时期。”
《印度快报》社论呼吁加拿大和印度解决争端，称第一步是停止让局势升级，并安排两国国安顾问坦率对话。