加拿大印度外交风波 美国左右为难

（渥太华综合电）加拿大总理特鲁多指控印度政府幕后策划，谋杀一名被印度列为恐怖分子的锡克教领袖，这项指控让美国总统拜登在亲密盟友加拿大，以及日益重要的伙伴国印度之间左右为难。彭博社分析，这起事件可能颠覆美国拉拢印度与团结盟友以抗衡中国的努力。

今年6月加拿大籍锡克教领袖尼贾尔在温哥华遭人枪杀，特鲁多星期一（9月18日）称，有“可信指控”表明，印度政府特工策划此案。印度驳斥这项指控，指特鲁多的说法荒谬。印度一直对锡克教徒在加拿大展开的分裂活动不满，两国关系因这起事件恶化，并互相驱逐官员。

美国对这场外交风波反应谨慎。美国国家安全委员会发言人沃森说，拜登政府对此事深感关切，并呼吁印度配合加拿大的调查。一名美国官员承认，在美印关系似乎发展顺利之际，加拿大对印度的指控给拜登带来了问题。

美国智库兰德公司高级国防分析师格罗斯曼说：“拜登政府在最新的这起爆炸性事件中处于两难局面。若它站在渥太华一边，那会激怒新德里，使新德里再次质疑华盛顿的诚意。若它站在新德里一边，那就是在和北约盟友作对。”

针对印度特工涉血案情报 传美加有非常密切合作

新德里观察家研究基金会高级研究员米什拉指出，随着印度与加拿大关系恶化，美国将面临平衡与两国关系的艰难挑战，预料美印会就此事进行秘密讨论。一名印度官员则告诉彭博社，印度和加拿大的关系虽然预料会恶化，但美印安全合作关系牢固，不太可能受影响。

今年6月，被印度列为恐怖分子的锡克教领袖尼贾尔在温哥华郊区这座锡克教寺庙外，遭两名蒙面枪手枪杀。（路透社）

另据路透社引述加拿大政府消息报道，就印度特工是否涉及尼贾尔遇害案，加拿大和美国进行了非常密切的情报合作，加拿大将在适当时公开所掌握的证据。

印度主流媒体纷纷质疑特鲁多的说法。《印度教徒报》评论称：“特鲁多的当务之急是公开证明这项非常严重的指控，或承认他拿不出证据。新德里也要考虑如何处理与加拿大的关系。”《印度斯坦时报》分析文章则指特鲁多“试图分裂印度与西方的合作”，而真正的赢家将是中国。

印度主要反对党印度国民大会党也站在莫迪政府一边。国大党首席发言人拉梅什在社交媒体上说：“国家的利益和关切必须始终高于一切。印度国大党向来坚信，印度在反恐方面不能作出丝毫妥协，特别是在恐怖主义威胁着印度主权、团结和完整的时期。”

《印度快报》社论呼吁加拿大和印度解决争端，称第一步是停止让局势升级，并安排两国国安顾问坦率对话。