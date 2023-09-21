研究：超加工食品或提高患抑郁症风险

（波斯顿讯）一项新的研究显示，食用大量的超加工食品和饮料，尤其是含有人工甜味剂的食品和饮料，可能提高患上抑郁症的风险。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，英国雷丁大学食品与营养科学教授库恩勒在一份声明中说：“研究表明，食用超加工食品与抑郁症之间存在关联。与每天食用四份或更少超加工食品的人相比，每天食用九份或以上超加工食品的人患抑郁症的风险要高出约50%。”库恩勒并没有参与这项研究。

超加工食品指的是工业制作的，至少包含五种及以上配料的食物，例如包装汤、酱汁、冷冻披萨、即食食品、热狗、香肠等，以及含有人工甜味剂的食品和饮料如汽水、蛋糕、糖果、冰淇淋等。

这项研究调查了近3万2000名中年女性的饮食情况。研究报告星期三（9月20日）发布于《美国医学会杂志网络公开》（JAMA Network Open）。

食用更多含人工甜味剂食品饮料 患抑郁症风险或增加

撰写研究报告的美国哈佛大学医学院教授、陈曾熙公共卫生学院免疫学和传染病教授陈安德鲁说：“我们的研究重点是食物与随后出现的抑郁症风险之间的联系。然而，对于患有慢性抑郁症的人来说，超加工食品也可能使他们的病情恶化。”

陈安德鲁指出，当研究人员研究特定的超加工食品时，发现食用更多含人工甜味剂食品和饮料的研究对象，患抑郁症的风险较高，这说明了超加工食品的摄入量与抑郁症之间的关联是有一个因素驱动的，即人工甜味剂。

2014年进行的一项研究发现，无糖汽水和无糖果汁与抑郁症之间存在联系。研究结果显示，在咖啡和茶中使用人工甜味剂的人也更易患抑郁症。

2022年进行的另一项研究则表明，如果一个人每日热量的20%以上来自超加工食品，认知能力下降的风险会增加约28%。