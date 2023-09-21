加拿大减少驻印度外交官 印度暂停对加国发签证

（新德里／渥太华综合电）加拿大和印度的争端升级。驻新德里的加拿大最高专员公署宣布将减少驻印度的外交官人数，印度则宣布暂停为加拿大公民提供签证服务。

加拿大最高专员公署星期四（9月21日）发表声明说：“当前紧张局势加剧，我们正在采取行动确保外交官的安全。由于一些外交官在社交媒体平台上受到威胁，加拿大全球事务部门正评估在印度的人员编制。因此，出于谨慎考量，我们决定暂时调整在印度的外交官人数。”

最高专员公署没有提供缩减人员的更多细节，但表示办公室会继续开放和正常运作。声明也说：“我们希望印度为加拿大驻印度的外交官和领事官员提供安全保障，就如同我们为印度官员提供安全保障一样。”

印度已暂停为加拿大公民提供签证服务

同一天，印度外交部发言人巴格奇说，由于印度驻加拿大外交人员面对安全威胁，印度已暂停为加拿大公民提供签证服务。

当天早些时候，在加拿大的印度官方签证处理机构BLS国际说，已接到通知停止处理签证申请。

加拿大和印度关系紧张，源于今年6月加拿大籍锡克教领袖尼贾尔在温哥华附近遭人枪杀。加拿大总理特鲁多星期一（18日）指控印度政府幕后策划此事，印度驳斥有关指控荒谬。两国因为这起事件关系紧张，并互相驱逐外交官。

尼贾尔主张在印度北部建立一个独立国家。他因涉嫌恐怖主义和阴谋谋杀而被印度当局通缉。但加拿大世界锡克教组织说，尼贾尔否认这些指控。

本月初在新德里举行的二十国集团（G20）峰会上，印度总理莫迪在与特鲁多会面时，向他表达了“对加拿大极端主义分子持续反印度活动的强烈担忧”。

印度外交部星期三（20日）指加拿大在政治上纵容仇恨犯罪和刑事暴力，印度外交官和那些捍卫印度的社群成了被威胁的对象，因此政府担心印度公民在加拿大的人身安全。

加拿大已暂停与印度的自由贸易协定谈判，上星期加拿大贸易部长取消原定10月份对印度的访问。

美国吁印度加拿大合作调查尼贾尔遇害事件

美国呼吁印度和加拿大合作调查尼贾尔遇害事件。美国国家安全委员会发言人柯比说，白宫对印度特工可能参与谋杀加拿大锡克教领袖的指控深感担忧，并促请印度配合任何调查工作。

分析认为，加拿大在新德里举办G20峰会几天后与印度发生外交争端，让西方国家陷入尴尬境地。

渥太华卡尔顿大学国际关系学者卡文指出，印度对于西方制衡中国是重要的，加拿大则不然，这让加拿大处于不利地位。

英国已拒绝公开批评印度，并说双边贸易谈判将按计划进行。英国皇家国际事务研究所的印度问题专家巴杰帕伊说，英国在加拿大和印度之间处于两难境地，英国希望印度成为贸易伙伴和盟友，帮助对抗中国。

巴杰帕伊说：“如果没有任何明确的证据证明印度参与其中，我认为英国可能会保持沉默。”