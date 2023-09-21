粮食禁运争端升级 波兰总理称不再军援乌克兰

（华沙综合电）波兰总理称不再为乌克兰提供武器后，两国的紧张关系顿时升级。波兰政府隔天澄清，华沙会按计划完成先前商定的武器交付。不过，这场争端可能对俄乌战争产生怎样的影响已引发关注。

俄乌战事爆发后，波兰本是乌克兰最坚定的盟友，不仅为乌克兰提供武器，还收留了约100万乌克兰难民。可是近期，波兰为了保护国内农民的利益，禁止乌克兰谷物进口，导致两国关系陷入紧张。



乌克兰总统泽连斯基星期二（9月19日）在联合国大会上发言时，指责欧盟一些国家假装团结，却间接支持俄罗斯，这引起波兰强烈不满。波兰随即传召乌克兰大使，提出抗议。



星期三（20日），当波兰总理莫拉维茨基被媒体问及是否会继续支持乌克兰时，他说：“我们不会再为乌克兰输送武器，因为我们正在为波兰配备更现代的武器。”

波兰总理：将执行先前商定合同 不阻止他国通过波兰转运武器

不过他说，波兰不会干扰其他国家继续通过波兰东南部城市热舒夫（Rzeszow）向乌克兰运送武器。波兰与乌克兰西部接壤，美国和其他国家援助乌克兰的武器大多数通过波兰转运过去。

可是，莫拉维茨基称停止为乌克兰供应武器的言论引起了广泛关注，波兰政府星期四（21日）出面澄清。发言人穆勒说：“波兰会执行先前商定的弹药和军备交付，包括（其他国家）与乌克兰签订的武器合同。”

乌克兰农业部同一天证实，两国农业部长通电话后，同意以符合两国利益的办法解决粮食禁运引发的各种争端。

不过，华盛顿智库新美国安全中心高级研究员施罗德说，波兰是西方武器装备运往乌克兰的重要转运站，虽然波兰政府说这条补给线不会受影响，但现在还无法判断这场争端会对俄乌战争形势产生多少影响。

他认为，如论如何，基辅及其支持者的矛盾会向俄罗斯释放一个信号，即长远而言，欧洲国家对乌克兰的支持可能出现变数。

俄乌战争爆发后，乌克兰一直依赖波兰等邻国出口谷物等农产品，但一段日子后，这些国家认为，大量乌克兰农产品入口和滞留扰乱了它们国内的市场，压低了当地粮食价格，让农民蒙受损失。

法国外长科隆纳星期三在纽约接受法新社访问时说，波兰禁止乌克兰谷物入口是不合理的，并指“这样的紧张关系令人遗憾”。他引述欧盟的研究数据说，乌克兰谷物进口并不会扰乱市场或对欧洲农民不利。

不过据彭博社分析，援乌成本越来越大，使得波兰国内的不满情绪日益高涨；尤其是眼下波兰大选临近，粮食争端已成了国内的重点政治课题，使正在极力争取农村选民的执政党承受很大的压力。