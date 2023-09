澳洲年轻人吁市中心开发高密度住宅

(堪培拉路透电)在住房价格愈发上涨的情况下,一些澳大利亚年轻人正寻求推动在市中心地区发展更多的高密度住宅。

尽管澳洲幅员辽阔、人口稀少,但近几十年来,低密度城郊地区的扩张已经使澳洲城市的承载能力捉襟见肘。在过去20年里,悉尼人口增长近三分之一,达到530万。

由于建筑业面临成本上升和10年高利率,以及边境重新开放后移民人数激增,住房价格已成为棘手问题。

一些年轻人加入了悉尼的“是的,在我的后院”(YIMBY, Yes In My Backyard)团体,这是一个新兴的民间运动,旨在寻求开发更多高密度住宅。与之相反的是反对开发大型住宅项目的“不要在我的后院”(NIMBY, Not In My Backyard)群体。

虽然YIMBY运动在澳洲尚处于起步阶段,但它标志着社区对住宅开发的态度发生了转变。在住宅可负担性降低的背景下,人们在后冠病时代对城市生活的要求为更短的通勤时间和更好的设施。

21岁的悉尼学生马亨德兰是YIMBY的支持者。他说:“我们不在意大后院和大汽车。我认为很多像我这样的澳洲年轻人,对火车站旁边的好地段很满意,即使这意味着要住在公寓里。”

政治风向似乎对YIMBY有利。工党和绿党支持提高澳洲首都地区的人口密度。澳洲总理阿尔巴尼斯承诺未来五年,在全国建造120万套住宅,并向超额完成目标的州和领地提供30亿澳元(约26.4亿新元)的联邦奖励。政府还提出了为建设更多经济适用房提供资金的法案。

澳洲人也对更高密度的住宅越来越感兴趣。咨询公司红桥5月份的调查显示,在维多利亚州,40%的受访者赞成建造更高的建筑物。在39岁以下的人群中,这一比率上升到55%。

红桥董事威尔士说,各政党正在意识到,许多租房的年轻人现在在一些内城郊区的选举中占据主导地位。“我认为从政治上来说,他们别无选择,只能回应这些选民的需求,因为这些人将左右未来的选举。”