美国10%富豪制造全美四成碳排放 研究：应对污染环境投资征税

（华盛顿讯）研究显示，美国最富裕者也是制造最多碳排放的人，不仅因为他们的豪宅和私人飞机，也因为他们所投资的公司产生的碳排放。

刊登在《公共科学图书馆—气候》杂志上的一项研究发现，最富有的10%美国人要对美国近一半的碳排放负责。该研究呼吁各国政府停止对人们购买的物品征收碳强度税，应该转而重点对污染环境的投资征税。

报告说，最富裕的10%美国人，即家庭年收入超过17万8000美元（约24万3000新元）的人，对美国碳排放污染负有40%的责任。最富裕1%的家庭，即收入超过55万美元者，与15%至17%的碳排放污染有关。

报告还确认了“超极排放者”，他们属于美国最富有的0.1%，主要集中在金融、保险和采矿等行业，每年产生约3000吨碳污染。

气候影响不仅与人们收入的多寡有关，还与产生收入的行业有关。报告称，一个从化石燃料行业赚取98万美元的家庭会被视为超级排放者。但是，一个在医疗卫生行业工作的家庭，当其年收入达到1100万美元时，才会产生同样多的碳排放。

现有碳税对极端富人影响甚微

马萨诸塞大学阿默斯特分校的可持续发展科学家、报告作者斯塔尔呼吁决策者重新思考如何利用税收来应对气候危机。他说：“目前碳税的重点是人们购买的东西，例如食物、汽车和衣服，但这不成比例地惩罚了穷人，而对极端富裕的人却影响甚微。这样的税收政策还忽略了富人用于投资而非消费的大部分财富。”

报告认为，政府应该把重点放在针对股东和碳密集型投资的税收上。