欧盟贸易专员访华 促北京减少对欧洲企业限制

（布鲁塞尔综合电）欧洲委员会常务副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯星期六（9月23日）起到中国进行四天访问，他将借此行敦促北京减少对欧洲企业的限制，同时就欧盟计划对进口电动汽车展开的调查，与北京进行艰难对话。

东布罗夫斯基斯将在23日至26日走访上海和北京，他将参与一项经济与贸易联合对话，与中国官员及在中国活跃的欧洲企业会面，并发表两场演说。

在中欧关系进一步紧张之际，东布罗夫斯基斯此次访华备受关注。欧盟委员会主席冯德莱恩上星期三（13日）宣布，欧盟委员会将对中国电动汽车启动反补贴调查，以保护欧盟生产商，中国商务部随后批评欧盟此举是“赤裸裸的保护主义行为”，将对中欧经贸关系产生负面影响。

欧洲联盟驻华大使庹尧诲星期四（21日）在北京一个论坛上形容，中国的“上千个”市场准入壁垒已将欧盟对华贸易逆差推高至“人类历史上的最高水平”。

知情者透露，稳定中欧关系的必要性是东布罗夫斯基斯访华期间所要传达的主要信息之一，不过，欧盟对中国电动汽车的反补贴调查，以及潜在的关税战将使他的工作复杂化。

专家指出，欧盟的最新举措显示，它愿意按照所声称的“降低风险”但不与中国“脱钩”的立场采取行动。

法国雅克·德洛尔研究院贸易学者法布里告诉法新社，他相信欧盟是经过深思熟虑，以及在有坚实基础的情况下才会行动的。

东布罗夫斯基斯此前称，中欧贸易关系非常不平衡，中国拥有巨额贸易顺差，而中国的市场开放程度与欧盟的不相称，欧方将在此次中欧经贸高层对话上要求中方减少对欧洲的出口限制。